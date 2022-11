El periodista de TV2 de Dinamarca Rasmus Tantholdt vivió un momento de tensión al ser amenazado por un grupo de seguridad catarí mientras transmitía en directo desde una plaza en Doha y, tras el episodio, el Comité Supremo de Qatar tuvo que emitir una disculpa pública. A pocos días del inicio de la Copa del Mundo en Qatar, los medios empezaron a desembarcar en territorio árabe para hacer sus coberturas y TV2 de Dinamarca no fue la excepción al enviar a Tantholdt, que estaba realizando un móvil en una plaza en Doha cuando fue increpado y amenazado por agentes de seguridad que le impedían filmar. "¿Por qué no podemos filmar? Es un lugar público", le preguntó el periodista danés a los tres agentes que bajaron de un carro de golf mientras el hecho quedaba grabado, ya que el cronista estaba saliendo en vivo. "Señor, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos hacerlo? Es un lugar público", continuó Tantholdt, al tiempo que uno de los cataríes intentaba romper la cámara. Posteriormente el periodista le presentó su credencial de prensa a un policía para demostrar que tenía todos los documentos en regla para trabajar en su país

"Tu puedes romper la cámara, ¿quieres romper la cámara?", le reprochó a uno de los guardias que amenazó con destruirla si seguía filmando. Tras la tensa situación que atravesó, Rasmus Tantholdt publicó la filmación en sus redes sociales y afirmó que, después de viralizarse lo sucedido, recibieron una disculpa de la Oficina Internacional de Medios de Qatar y del Comité Supremo. AMP/FG/AMR NA