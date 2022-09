El Gobierno de Ecuador ordenó hoy la suspensión de las actividades de la Escuela Superior de Policía (ESP) tras la desaparición de una mujer civil que, según familiares, había acudido a ese establecimiento para visitar a su esposo, quien estaba prófugo de la justicia.

“He dispuesto que todas las actividades de la Escuela de Policía se suspendan y se haga un rastreo y bloque de búsqueda exhaustivos en la ESP y sus alrededores”, informó el ministro del Interior, Patricio Carrera, en Twitter.

Carrera, excomandante policial, prometió “total transparencia y cero tolerancia a la violencia de género”, y aseguró que el ministerio que encabeza presentaría “una denuncia” en sede judicial.

La abogada María Belén Bernal, de 34 años, desapareció tras ingresar el domingo pasado a la sede de la ESP, en las afueras de Quito.

La mujer llegó allí para visitar a su esposo, Germán Cáceres, un teniente instructor destinado en ese centro de formación de oficiales, según el diario digital ecuatoriano Vistazo y la agencia de noticias AFP.

Cáceres se hallaba esta noche “prófugo de la justicia” después de haber prestado declaración ante la Fiscalía, que lo dejó en libertad, afirmó el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

“El sujeto fue sometido a la administración de justicia y rindió su versión” del hecho, “pero hasta el momento él también se encuentra prófugo de la justicia”, dijo Carrillo.

El ministro agregó que ya se había activado la búsqueda tanto de Bernal como de Cáceres.

MIRÁ TAMBIÉN La Policía haitiana suspendió los permisos para portar armas

Carrillo confirmó que “hay registro de que la doctora ingresó a la ESP, no hay registro de su salida”.

Añadió que “hay registro de un vehículo que conducía su esposo, con vidrios polarizados, que no revisaron, y no se percataron si (Bernal) salió o no salió allí”, y precisó que ese automóvil salió de la escuela alrededor de las 20 del domingo.

“La Fiscalía y la Policía Nacional llegaron a tener conocimiento de la desaparición de la doctora Bernal y luego se realizaron varias investigaciones”, así como estaba ampliándose la investigación entre quienes estaban el domingo en la escuela “para ver los protocolos de seguridad” del lugar.

El comandante de la Policía, general Fausto Salinas, dijo que en la escuela “se han encontrado algunos elementos” de propiedad de Bernal, como su cartera.

Coincidió con Carrilo en que “hay un registro de ingreso (de la abogada) a la escuela en horas de la madrugada (del domingo) y no hay un registro de salida”.

En tanto, la fiscal general, Diana Salazar, dijo en Twitter que “se conoce que se ha dispuesto el cierre de la Escuela de Policía y que se proceda a la búsqueda”.

“Hay que recordar que las búsquedas se las realiza con dirección del fiscal y debe cumplirse con protocolos para garantizar las pruebas”, señaló, y advirtió: “Cuidado vayan a manipular cualquier indicio”. (Télam)