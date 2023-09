La audiencia de formulación de cargos por mal uso de fondos públicos contra el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y otros dos exfuncionarios, prevista para hoy, fue suspendida por la ausencia de la defensa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que debido a la inasistencia de la defensa de Glas no se instaló la audiencia de formulación de cargos prevista para hoy por presunta malversación de fondos públicos, en contra de él, el exsecretario del Comité para la Reconstrucción de la provincia de Manabí, Carlos Bernal y el exgerente de la empresa Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz.

Así, la fiscal general, Diana Salazar, cuestionó la ausencia del abogado de Glas por una alergia y solicitó que en su lugar actuará un defensor público, pero el pedido fue denegado, informó la agencia de noticias Sputnik.

La fiscal Salazar había solicitado audiencia de formulación de cargos por presuntas irregularidades en el contrato para la construcción del proyecto vial Manta - Colisa, de 22 kilómetros, por 68 millones de dólares provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad.

MIRÁ TAMBIÉN La ultraderecha anuncia una moción de censura contra el Gobierno socialista de Portugal

El pasado lunes, Glas rechazó la imputación en su contra al señalar que el Comité "no asignó fondos, no contrató, por lo tanto no puede haber habido un peculado" y explicó, además, que la ley aprobada era para la reconstrucción y reactivación productiva.

Sin embargo, se espera que en una nueva convocatoria de audiencia Glas sea imputado por presunto peculado debido a supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato en su condición de presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica tras el terremoto registrado en la costa ecuatoriana en 2016.

El exvicepresidente (2012-2018) ya estuvo 5 años en prisión por el caso Sobornos y tramitó su libertad condicional en noviembre del año pasado, después de cumplir más del 60 por ciento de la condena.

El llamado Caso Sobornos nació con una denuncia periodística basada en las anotaciones de la libreta personal de la exjueza constitucional Pamela Martínez, sindicada por la Justicia y distintos medios como exasesora del gobierno del expresidente Rafael Correa, del cual Glas fue vicepresidente. (Télam)