El Consejo de Ética del Comité Olímpico de Brasil (COB) decidió hoy suspender al jugador de voleibol Wallace de Souza, mientras continúa la investigación del caso por sus amenazas de muerte en redes sociales contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El atleta, de 35 años, campeón olímpico con Brasil en Rio-2016 y de la Liga de las Naciones-2021, publicó en Instagram, en vísperas de la toma de posesión de Lula el 1 de enero,.una fotografía suya en un club de tiro, en la que habilitó la herramienta de preguntas para sus más de 350.000 seguidores.

Uno de ellos le preguntó si le "daría un tiro en la cara" al mandatario de izquierda, a lo que el atleta respondió con la pregunta de si "alguien haría eso", acompañada del emoticón de la cara de ángel y habilitando la opción de sondeo en Instagram.

Aunque De Souza, reconocido seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, borró después la publicación y de disculpó, el gobierno de Lula pidió sanciones contra el voleibolista, que el año pasado se retiró de la selección local.

"Vine a pedir disculpas. Fue un 'post' desafortunado; me equivoqué. Estoy aquí pidiendo disculpas, porque cuando se erra no hay otra forma: hay que asumir el error y disculparse. Jamás tuve la intención de incitar a la violencia, al odio, no forma parte de mí", dijo el atleta, de 35 años, en un video en la misma red social, el martes de esta semana, pero no consiguió revertir las sanciones que ya estaban en marcha.

Después de la publicación, el club para el que compite, Cruzeiro, decidió apartarle del equipo, mientras que la Abogacía General de la Unión abrió una investigación. El relato del proceso, el juez Ney Bello, recuerda que la libertad de expresión de los deportistas no difiere de la que se atribuye a cualquier otro ciudadano y por tanto no debe confundirse con ofensas y amenazas.

"En tiempos de redes sociales, afloran sentimientos ruines y hasta criminales y (...) no es raro que deriven en consecuencias desastrosas", argumentó el club del estado Minas Gerais, en el sureste de Brasil.

"La sociedad civil, y sobre todo la familia olímpica, necesita alejarse de la violencia y la irracionalidad que sugieren publicaciones como esa", ha ahondado el magistrado sobre las amenazas que lanzó De Souza, declarado seguidor del expresidente Jair Bolsonaro.

"Por tal motivo, Wallace Leandro de Souza debe ser de manera cautelar suspendido de todas las actividades deportivas del sistema COB" --donde se halla la Confederación Brasileña de Voleibol-- "hasta el final del procedimiento", zanja. Ahora Wallace, que ya publicó un vídeo reconociendo su error y pidiendo disculpas, dispone de cinco días para apelar la decisión, informa la cadena local O Globo. (Télam)