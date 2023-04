El operativo “Caiga quien caiga” puesto en marcha por las autoridades de Venezuela para atacar la corrupción en empresas del Estado dio paso ya a la detención de 51 personas, entre jueces, funcionarios y empresarios, se informó hoy oficialmente.

El dato lo reveló el fiscal general, Tarek Saab, en un balance de la marcha del operativo sobre hechos de corrupción en las empresas estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela.

"A la fecha se suman 51 personas entre hombres y mujeres privados de libertad por diversas tramas de corrupción incluyendo la de Pdvsa- Cripto (Superintendencia Nacional de Criptoactivos)", declaró Saab a los medios, desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

Del total de detenidos, 34 son funcionarios de Pdvsa, nueve de la CVG, seis del poder Judicial, más otros procesados, como el alcalde de Las Tejerías, en el estado Aragua.

El fiscal detalló que, hasta la fecha, la Fiscalía reveló 31 tramas de corrupción, por las que son investigadas 127 personas.

Entre los detenidos se encuentran el exministro y exgobernador del estado Trujillo Hugo Cabezas, exgerente general de Cartones de Venezuela; Pedro Maldonado, quien presidía la CVG; y funcionarios de esa empresa, como Edgar Sánchez, Felipe Contreras, Lino Mora, Tulio Medina, Carlos Moreno, Johan Sequera e Isaac Mohamad.

También aparecen Néstor Astudillo, presidente de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor); Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; Joselit Ramírez, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero, y el diputado Hugbel Roa.

Consultado sobre el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien renunció al cargo el 20 de marzo, tras el inicio de las investigaciones en Pdvsa, Saab explicó que prefería no "adelantar información".

"En relación a futuras investigaciones en marcha yo me he caracterizado por no adelantar opinión; no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular", indicó, según la agencia Sputnik.

Saab insistió en reclamar la extradición del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a los Gobiernos de Italia y España.

"Se ha conocido que Rafael Reiter, quien fue jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Pdvsa durante la gestión de Ramírez, va a atestiguar sobre la implicación del expresidente de Pdvsa en el cobro de sobornos a proveedores de la industria", comentó el fiscal general.

Agregó que Reiter reveló a fuentes judiciales estadounidenses cómo Ramírez recibió sobornos de estas empresas para enriquecerse de manera millonaria.

El fiscal reiteró que Ramírez se encuentra investigado por el Ministerio Público por al menos 10 tramas de corrupción.

El 17 de marzo, la Policía Anticorrupción inició una serie de investigaciones y detenciones de funcionarios y empresarios vinculados a actos de corrupción en empresas estatales.

En un balance más general de la dependencia a su cargo, Saab precisó que el Ministerio Público “realizó 63.188 actuaciones, 11.364 actos conclusivos, 1.690 imputaciones y 667 acusaciones”, con un total de 3.976 personas condenadas y 361 exfuncionarios procesados”, según consignó la televisora Telesur. (Télam)