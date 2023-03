Autoridades italianas localizaron hoy los cuerpos de dos niños, lo que eleva a 70 la cifra de muertos por el naufragio de una embarcación llena de migrantes ocurrida el domingo pasado frente a Calabria.

Los cadáveres de un niño de tres años y otro de entre 12 y 13 años fueron encontrados una playa cercana del lugar donde se produjo el hundimiento, que es investigado por la Justicia tanto por el tráfico de personas como por presuntos fallos en el operativo de rescate, informaron medios locales.

Hasta el momento se identificaron 56 de los 70 cuerpos encontrados, en su mayoría de afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, mientras se busca a entre 27 y 47 desaparecidos, por lo que se teme que la cifra final de muertos supere el centenar.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, irá el 7 de marzo a la Cámara de Diputados y el 8 de marzo al Senado para explicar el fallido operativo de rescate a la embarcación que había partido de Turquía.

Piantedosi, que al inicio de la semana había asegurado que el naufragio no estaba vinculado a las normas migratorias italianas, enfrenta el pedido de renuncia de la oposición de centroizquierda, que considera que el gobierno trató el hecho como un tema policial y no humanitario, y que no se movilizaron las embarcaciones más grandes de salvataje de la Guardia Costera.

La muerte de los migrantes causó un gran impacto político en el país, al punto que el presidente Sergio Mattarella viajó el jueves pasado a Crotone, en el sur del país, a despedir a las víctimas.

Desde el gobierno, el principal sostén político de Piantedosi es el ministro de Infraestructura y extitular de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, referente principal de la línea dura migratoria italiana.

Según fuentes parlamentarias, Salvini podría también ser llamado a informar al Parlamento la semana próxima.

Mientras tanto, el Fiscal de Crotone solicitó a la Guardia Costera y a la Policía Financiera los documentos relativos a su actividad en las horas anteriores al naufragio, en el marco de una investigación sobre la cadena de rescate, aún sin hipótesis de delito.

En otra causa paralela, la justicia de Crotone ya arrestó a tres personas -dos afganas y una turca-, acusados de favorecimiento de inmigración clandestina y tráfico de seres humanos.

La embarcación naufragada chocó contras unas rocas a unos metros de la costa, según las autoridades costeras, en un contexto de sobrecarga de la nave que el gobierno italiano atribuye a los "traficantes de personas" que operan en el Mediterráneo.

Se estima que había más de 170 migrantes a bordo del barco, dijeron el organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones, otro organismo de la ONU, en un comunicado conjunto.

La situación geográfica de Italia la convierte en un destino de elección para los demandantes de asilo que pasan del norte de África a Europa, así como de las personas que buscan llegar, también por vía marítima desde Turquía. (Télam)