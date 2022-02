El gobernador de La Paz, Santos Quispe, fue conducido esta madrugada hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de haber sido sorprendido en aparente estado de ebriedad y con bebidas alcohólicas dentro de su despacho.

“Nos llamaron a la medianoche por el ruido que había en la Gobernación, lo hemos pescado en estado de ebriedad y es lamentable que la primera autoridad de La Paz esté en este estado”, afirmó el asambleísta Israel Alanoca, quien transmitió por Facebook el momento en que ingresaron a la oficina de Quispe y lo sorprendieron mientras consumía bebidas alcohólicas, informó el medio local Página Siete.

El asambleísta relató que tras recibir la denuncia, llegaron al despacho del gobernador, quien se encontraba encerrado en la oficina junto a otras personas y frente a una bolsa con latas de cerveza.

"El ya estaba encerrado cuando llegamos y hay otras personas más", se le escucha decir a Alanoca en la transmisión.

En el momento de la intervención, una de las personas que acompañaba a Quispe intentó en vano evitar que las cámaras de televisión y celulares capturen al gobernador, mientras éste pedía hablar con la prensa.

“Quiero hablar un rato a la prensa. Me han implantado esas pruebas, sabes que ellos me han implantado y mil cosas van a hacer. Yo vine de un lugar a descansar aquí porque tengo actividad a las 5:00, pero esas personas siempre me van a colocar cerveza, lo que sea”, declaró el gobernador.

Quispe insistió en que sus detractores estaban acusándolo sin fundamento y que todo lo sucedido es parte de un nuevo intento de sacarlo de la gobernación.

Al cabo de unos minutos la Policía llegó al lugar y Quispe fue conducido a oficinas la Felcc, donde pasó la noche y recién a las seis de la mañana fue trasladado a las celdas policiales.

La asambleísta María Esther Góngora, de Somos Pueblo, anunció que pedirán la destitución del gobernador, ya que como principal autoridad de La Paz dispuso restricciones por la pandemia.

El 13 de junio del año pasado, el gobernador estuvo involucrado en otro hecho policial relacionado con el consumo de alcohol y el uso de un vehículo oficial, en el que él y su acompañante se accidentaron en la zona Sur de La Paz.

Tras romper con Juntos al Llamado de Los Pueblos (Jallalla LP) de Leopoldo Chui en abril de 2021, con la que fue electo gobernador de La Paz, Quispe se convirtió en el líder del partido político Adelante Pueblo Unido (APU), que heredó de su padre, Felipe Quispe "El Mallku", fallecido el 20 de enero del año pasado.

Chui fue candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2019 que derivaron en el golpe de Estado al entonces ganador en primera vuelta, el expresidente Evo Morales, por el Jallalla-LP con miras a hacer frente a los antiguos partidos tradicionales.

Más tarde, Chui decidió participar como candidato a la vicepresidencia en el partido político Frente para la Victoria (FPV) junto al médico surcoreano-boliviano Chi Hyun Chung quien postulaba a la Presidencia de 2020.

Chi Hyun Chung se había presentado en 2019 por el ultraconservador Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Para 2020, muchos de los programas de gobierno del Frente para la Victoria de Bolivia eran idénticos a la plataforma electoral del partido conservador peruano ORDEN.

Entre las similitudes con el plan del partido boliviano con el peruano se cuentan una serie de citas entrecomilladas como "Orden, seguridad y tranquilidad para todos" o "No hay inversión si no hay orden público" idénticas al conservador de Perú. (Télam)