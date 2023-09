El presidente de Siria, Bashar al Asad, anunció hoy el desmantelamiento de los tribunales militares de campaña, en los que miles de personas habrían sido condenadas a muerte y ejecutadas sin el debido proceso.

El jefe del Estado publicó un decreto que anula la ley de 1968 que creó esas cortes, reportó la Presidencia en un comunicado.

"Todos los casos que fueron remitidos a los tribunales militares de campaña deben ser remitidos ante la justicia militar" ordinaria, señaló el texto publicado en Telegram.

La medida entrará en vigor de inmediato.

Los activistas, sin embargo, se mostraron cautelosos sobre el impacto de la decisión.

Un informe publicado por Amnistía Internacional en 2017 denunció que las reglas de esas cortes eran "tan sumarias y arbitrarias que no pueden ser consideradas como un verdadero procedimiento judicial".

En esos tribunales, los simulacros de juicios apenas duran algunos minutos, añadía el informe.

El abogado sirio Ghazwan Kronfol indicó que la jurisdicción de estos tribunales se había ampliado a los civiles en respuesta a los disturbios de la década de 1980, según la agencia de noticias AFP.

Esos tribunales no están sujetos a las garantías procesales, el abogado "no tiene ningún papel" y las sentencias no pueden recurrirse, añadió.

"Durante los años de revolución y conflicto, muchos detenidos fueron condenados a muerte en estos tribunales y ejecutados en cuanto se aprobaron las sentencias", recordó.

La guerra estalló en Siria en 2011 tras la represión gubernamental de las manifestaciones pacíficas que tenían lugar en el país.

"Miles de personas pudieron ser ejecutadas en vasa a decisiones de estos tribunales", añadió Kronfol.

Un activista de derechos humanos que habló bajo condición de anonimato pidió tratar la decisión "con prudencia (...) sobre todo porque el régimen nunca reconoció que estos tribunales violaban los derechos de los detenidos".

Siria vive desde mediados de agosto una serie de protestas contra el gobierno por un aumento vertiginoso de los precios y el costo de vida en el país.

El viernes, cientos de personas se reunieron en una céntrica plaza de Sueida, localidad de mayoría drusa del sur del país y que se había mantenido leal al oficialismo, informó el diario español El País.

Según el medio Suwayda 24, fue “la mayor manifestación contra el Asad en Sueida desde el inicio del levantamiento en 2011″.

El diario digital asegura que unas 2.000 personas participaron en la protesta enarbolando la multicolor bandera drusa y con consignas como “¡Fuera Bachar!” y “¡Siria libre!”. (Télam)