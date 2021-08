Sindicatos italianos mostraron hoy su apoyo a la posible introducción dentro de los lugares de trabajo del denominado "pase verde" que desde el viernes restringirá las actividades a personas no vacunadas contra el coronavirus, aunque pidieron al Gobierno que "no se use para despedir" empleados no inmunizados.

"No tenemos nada contra el principio de extender el pase verde, pero no puede volverse un instrumento que se use para despedir y discriminar", advirtió el líder de la central sindical Cgil, Maurizio Landini, en declaraciones que reproduce el diario Il Messaggero.

Las declaraciones de Landini llegaron luego de una reunión que representantes sindicales de todo el país tuvieron el lunes con el premier Mario Draghi para buscar consensos frente a la posible introducción del "pase verde" en los lugares de trabajo.

"El Gobierno se ha reservado el derecho de realizar evaluaciones y tendrá en cuenta nuestras observaciones", agregó Landini.

El "pase verde", que se otorgará a personas con al menos una dosis de vacuna, a las recuperadas de coronavirus en los últimos seis meses o a quienes presenten un test negativo con 48 horas de antigüedad, servirá para acceder a distintos tipos de eventos en lugares cerrados de toda Italia.

El certificado permitirá solo a personas vacunadas o que presenten un test negativo de coronavirus la asistencia a espacios cerrados dentro de los restaurantes, además de "espectáculos, eventos y competiciones deportivas", informa el sitio del Gobierno dedicado a la medida.

Con más del 60% de la población italiana mayor de 12 años ya inmunizada contra el coronavirus, el "pase verde" habilitará también de forma exclusiva el ingreso a museos, lugares de cultura y congresos.

Además, según adelantó en las últimas horas el ministro de Salud, Roberto Speranza, una parte del Gobierno analiza también extender el certificado al transporte aéreo y ferroviario de media y larga distancia. (Télam)