Gustavo Petro y Rodolfo Hernández iniciaron hoy, tras la primera vuelta electoral del domingo, las campañas con las que buscan consagrarse como el próximo presidente de Colombia en el balotaje del 19 de junio, en las que también intervinieron el presidente Iván Duque y algunos de los partidos que quedaron fuera de carrera.

Petro, ganador de la primera vuelta con 40% de los votos, publicó una carta en la que sostuvo que los resultados del domingo “han marcado el inicio de la revolución del cambio por la vida” y también “una nueva era” para Colombia.

“Millones de colombianos y colombianas, desde el Pacífico hasta el Caribe, desde el Llano a los Andes, eligieron demostrar que en Colombia no tenemos miedo y estamos listos para transformar nuestro país”, sostuvo el candidato de izquierda de 62 años en el texto, reproducido íntegramente por la revista Semana en su web.

“Me enorgullece representar su sed de justicia, de paz y de cambio; años de dolor y decepción nos han traído hasta este momento en que la esperanza se abre camino en contra de los que quisieron hacernos creer que el cambio no es posible”, agregó.

Petro sostuvo que ese cambio “implica un proceso de industrialización sostenible que genere estabilidad económica y empleos dignos”, así como “una sociedad de conocimiento que apueste por la educación” de la juventud y “una economía que integre y apoye el crecimiento de los emprendedores populares”.

Postuló asimismo “una pacificación real en todo el territorio que permita justicia para las víctimas y reconciliación para la sociedad”, y añadió que “el cambio es para toda Colombia”, incluidos los “compatriotas en el exterior”, para quienes prometió “generar las oportunidades que les permitan regresar”.

Paralelamente, afirmó que “no tiene ni pies ni cabeza” la admisión por parte de la justicia de España, conocida ayer, de una denuncia que lo vincula con el secuestro en 1981 de un periodista español-colombiano por parte de la organización guerrillera M-19, que Petro integraba entonces.

El candidato aseguró a la radio Caracol que a ese periodista -Fernando González Pacheco, fallecido en 2014- solo lo conoció “por televisión”, que lo quiso “mucho, como cualquier niño”, y que le habría “encantado conocerlo”.

La Audiencia Nacional de España admitió el 19 de este mes una denuncia del abogado y periodista colombiano François Roger Cavard contra Petro por el secuestro de González Pacheco, pero esa decisión se había mantenido en secreto hasta ayer, cuando fue revelada por fuentes judiciales españolas un día después de la primera vuelta electoral en Colombia.

Mientras tanto, Hernández -populista de derecha independiente de 77 años, segundo el domingo con 28% de los votos- hizo declaraciones en varios medios, en las que aseguró que Petro le ofreció “el cielo y la tierra” para que fuera su compañero de fórmula y negó que sea misógino.

“Gustavo Petro me ofreció el cielo y la tierra, decía que juntos éramos invencibles y no se equivocó, porque al unir los votos ganábamos en las elecciones”, dijo a Caracol, consultado sobre rumores que señalaban que el izquierdista le ofreció el segundo término de su fórmula.

Con respecto a su presunta misoginia, respondió: “Para colocar un ejemplo, las mujeres ocupaban casi 70% de los cargos altos en la alcaldía de Bucaramanga”, que Hernández ocupó entre 2016 y 2019, y remarcó que “eran excelentes trabajadoras”.

El candidato había afirmado la semana pasada que “el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos” y que “es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa” pero “la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta”, recordó hoy el diario madrileño El País.

Hernández relativizó también su inasistencia a algunos debates entre candidatos. “Yo fui a todos los debates, solamente dejé de ir a dos; no tengo la capacidad de comprimir las ideas en dos minutos, eso es una burla; los políticos como Petro llevan 40 años haciendo eso”, afirmó.

Asimismo, se mostró dispuesto a conversar con el expresidente Álvaro Uribe, el principal referente de la derecha tradicional a la que muchos analistas consideraron la mayor derrotada en los comicios del domingo.

“Nadie deja de aprender escuchando, no cambio el discurso, a menos que me hagan cambiar con argumento, si mejora las condiciones de los colombianos; sería muy bruto no reconocer el argumento del otro”, respondió cuando le preguntaron si tomaría un café con Uribe.

En otras declaraciones, Hernández dijo que, de ganar el balotaje, se va a “posesionar en el pueblo más pobre de Colombia” y no en los que “gastan 2.000 millones de pesos (cerca de 530.000 dólares) ese día en whisky y en caviar”, a la vez que prometió donar su sueldo de presidente para financiar becas para estudiantes.

Al margen de los candidatos, Duque criticó hoy a los “fenómenos” que “atacan a la Policía Nacional con la posverdad” y sostuvieron que esa fuerza “debe salir del Ministerio de Defensa”.

El comentario fue interpretado como una referencia a Petro, quien meses atrás sostuvo en Twitter que “la Policía Nacional debe salir del Ministerio de Defensa”.

En tanto, el Partido Liberal, que en la primera vuelta apoyó a Federico Gutiérrez -tercero con 23% de los votos- comenzará a debatir mañana, en una reunión de los miembros de su bancada en el Senado, la actitud que tomará con respecto al balotaje.

La discusión continuará con un encuentro similar entre los representantes (diputados) y terminará con un debate de la cúpula directiva, incluido el expresidente César Gaviria, principal referente de la fuerza.

Por otra parte, la firma especializada PredictIt informó que Hernández tiene 72% de probabilidades de ganar la segunda vuelta en el mercado internacional de apuestas, según Semana. (Télam)