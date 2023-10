La estadounidense Simone Biles hizo historia en el Mundial de gimnasia artística en la ciudad belga de Amberes al mejorar el salto denominado "Yurchenko Doble Pike" en una competición internacional, a casi dos años de su colapso mental en los Juegos Olímpicos de Tokio. La ganadora de siete medallas olímpicas no solo logró la marca, sino que le agregó una mayor dificultad con dos mortales carpados y el saltó fue bautizado como el Biles II, dado que es el segundo que lleva su nombre. Además, la atleta ingresó al sistema de puntuación de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) con la nota más alta de la historia al recibir una calificación de 6,4 puntos. "Estoy tratando con demonios en mi cabeza", expresaba SimoneBiles hace casi dos años, cuando se dio de baja de los Juegos Olímpicos y sorprendió al mundo del deporte. Y agregó: "Debo hacer lo que es bueno para mí, concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi bienestar. No tengo tantaconfianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad.Estoy un poco más nerviosa y tengo la impresión de que ya nopuedo disfrutar como antes". No obstante, tiempo después regresó a la actividad y ahora volvió a hacer historia en la disciplina. FG/PT NA