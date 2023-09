Dos explosiones de vehículos dirigidas a la agencia penitenciaria de Ecuador SNAI podrían ser una respuesta a las operaciones de control realizadas por la fuerza pública en las prisiones esta semana, dijeron el jueves el presidente Guillermo Lasso y un alto funcionario de seguridad. Las explosiones, que se registraron entre la noche del miércoles y madrugada del jueves en un edificio antiguamente utilizado por el SNAI y otro todavía en uso por la entidad, provocaron daños menores y la detención de diez personas. "Hay actos violentos como los dos autos que incendiaron en Quito ayer, claro, esa es una reacción a una acción. La acción poner orden en las cárceles, la reacción amilanarte", dijo Lasso en la inauguración de viviendas en la provincia de Los Ríos. Lasso, quien convocó elecciones anticipadas en medio de un intento de juicio político en su contra, ha sido duramente criticado por no controlar la creciente violencia en las calles y en las prisiones, pero se ha defendido diciendo que entregó equipos a la fuerza pública para combatir el crimen. El derramamiento de sangre se puso de relieve con el asesinato a principios de agosto del candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio cuando salía de un evento de campaña en Quito. La agencia penitenciaria SNAI realizó el miércoles operativos en la cárcel de Cotopaxi, aunque no confirmó el traslado de presos. Los traslados de líderes de las bandas han causado disturbios en las cárceles de Ecuador, que están en estado de excepción desde julio. Siete policías y 50 agentes penitenciarios estaban retenidos en seis cárceles del país, dijo la agencia penitenciaria SNAI en un comunicado la noche del jueves. "La información preliminar permite concluir que este suceso sería una respuesta de grupos criminales ante las intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios del país, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos", agregó. El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, dijo a una radio local más temprano que las explosiones en Quito podrían estar relacionadas con el traslado de presos. Seis sospechosos, cinco ecuatorianos y un colombiano, fueron arrestados por el primer atentado y otras cuatro personas por la segunda explosión, dijeron las autoridades, sin dar información sobre la nacionalidad del segundo grupo. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó a periodistas que la mayoría de los detenidos tenían antecedentes y que tres de ellos habían sido capturados por robo hace 15 días y puestos en libertad por orden de un juez. "Tenemos que decirle como Estado a algunos jueces ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando la impunidad?", dijo. No hubo heridos en ninguno de los incidentes. Un grupo de adolescentes en un centro de detención juvenil en Quito prendió fuego a colchones alrededor del mediodía del jueves, dijo el SNAI. La policía dijo que el incidente había sido controlado. (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters). Reuters-NA. NA