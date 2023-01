Un hombre armado mató el viernes al menos a siete personas e hirió a otras diez en una sinagoga en las afueras de Jerusalén, en un ataque que aumentó los temores de una espiral de violencia, un día después de la redada israelí más mortífera en Cisjordania en años. La policía dijo que el agresor llegó alrededor de las 1815 GMT y abrió fuego, alcanzando a varias personas antes de que agentes lo mataran. Imágenes de televisión mostraron a varias víctimas tiradas en un camino fuera del templo siendo atendidas por trabajadores de emergencia. El ataque, que la policía describió como un "incidente terrorista", subrayó los temores de una escalada violenta tras meses de enfrentamientos en Cisjordania que culminaron en una redada el jueves que dejó al menos nueve palestinos muertos. No hubo un reclamo inicial de responsabilidad por el ataque a la sinagoga, que tuvo lugar cuando los fieles asistían a los servicios del sábado en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, pero un portavoz del movimiento islamista Hamas dijo que los incidentes estaban conectados. "Esta operación es una respuesta al crimen cometido por la ocupación en Jenin y una respuesta natural a las acciones criminales de la ocupación", afirmó el portavoz de Hamas, Hazem Qassem. El grupo militante más pequeño Jihad Islámica también elogió el ataque sin reivindicarlo. Los medios israelíes dijeron que el atacante era un residente palestino de Jerusalén Este, pero no hubo confirmación oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que siete personas habían muerto, aunque el servicio de ambulancias cifró el balance de fallecidos en cinco. En Gaza, la noticia del ataque provocó mítines espontáneos en las calles acompañados de un estallido de disparos de celebración. El tiroteo del viernes se produjo días antes de una visita planificada del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel y Cisjordania. El Departamento de Estado emitió un comunicado condenando el ataque y aclaró que no hubo cambios en los planes del viaje. Más temprano el viernes, aviones israelíes atacaron Gaza en represalia por los ataques con cohetes que encendieron las alarmas en las comunidades israelíes cercanas a la frontera con la bloqueada franja costera sur, controlada por Hamas."PROFUNDAMENTE PREOCUPADO" Los meses de violencia en Cisjordania, que aumentaron después de una serie de ataques letales en Israel el año pasado, han generado temores de que el conflicto, ya impredecible, pueda salirse de control y desencadenar una confrontación más amplia entre los palestinos e Israel. La última temporada de violencia comenzó bajo el gobierno de coalición anterior y ha continuado tras la elección de la nueva administración de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, que incluye partidos ultranacionalistas que quieren expandir los asentamientos en Cisjordania. Tras la redada del jueves, la Autoridad Palestina, que tiene poderes de gobierno limitados en Cisjordania, informó que suspendería un acuerdo de cooperación de seguridad con Israel. En el campo de refugiados de Jenin, una masa densamente poblada de edificios y callejones que ha sido un centro de actividad militante y objetivo de repetidos ataques israelíes, los residentes dijeron que la operación del jueves había penetrado de forma inusualmente profunda en el campo. Un edificio de dos pisos en el centro de los enfrentamientos resultó gravemente dañado y las casas cercanas quedaron ennegrecidas por el humo. En otra área alrededor del centro comunitario del campamento, las excavadoras israelíes utilizadas en la operación habían aplastado automóviles. El director de la CIA, William Burns, quien estaba de visita en Israel y Cisjordania en un viaje organizado antes del último estallido de violencia, se reuniría el sábado con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, agregaron. No hubo comentarios de inmediato de los funcionarios estadounidenses en Jerusalén. Reuters/NA NA