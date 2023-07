Un palestino a bordo de una camioneta embistió hoy a un grupo de personas que caminaba sobre una vereda de la ciudad israelí de Tel Aviv y luego se bajó y apuñaló a uno de ellos, antes de ser muerto a tiros en el lugar, informaron autoridades y medios.

La Policía dijo que el ataque vespertino ocurrió frente a un centro comercial del norte de Tel Aviv, y que un civil armado logró "neutralizar" al agresor, una fórmula que las autoridades israelíes usan para indicar que el atacante fue muerto.

El vocero policial israelí Eli Levy dijo que el incidente fue un ataque terrorista.

Cuatro de las víctimas estaban en condiciones entre serias y moderadas, mientras que el estado de las otras tres era entre moderado y bueno, dijo la Policía.

Un video subido a redes sociales mostró a un hombre con un casco de motociclista que efectúa varios tiros al atacante con un pistola, y que también le arrebata de una patada un cuchillo que llevaba en su manos.

La Policía no identificó al atacante, pero medios israelíes en hebreo dijeron que era un joven palestino de 23 años oriundo de As Samu, una localidad de Cisjordania cercana a la ciudad palestina de Hebrón, informó el diario The Times of Israel.

Los reportes agregaron que el hombre había entrado a Israel con un permiso médico y que sufría una enfermedad terminal.

El ataque coincidió con el segundo día de un gran operativo militar israelí en la ciudad cisjordana de Jenín que ya dejó 10 palestinos muertos y 100 heridos.

(Télam)