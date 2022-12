(Por Lucas González Monte, enviado especial) El canciller Santiago Cafiero subrayó hoy que si Uruguay avanzara en negociaciones unilaterales con otros países "deberá elegir" si continua en el Mercosur y, en cambio, dijo que el país tendría que presentar al bloque regional los estudios de factibilidad de esos posibles acuerdos.

En conferencia de prensa, el titular del Palacio San Martín se refirió esta tarde al anuncio uruguayo sobre el inicio de conversaciones para asociarse al Acuerdo Traspacífico y dijo que ese gesto va "objetivamente" en contra "de la naturaleza del Mercosur".

"Cualquier Estado parte puede identificar oportunidades que el resto puede no estar viendo, si es así, tráiganlo a la mesa del Mercosur", señaló Cafiero en referencia a las actitudes de la diplomacia uruguaya.

En ese mismo sentido, dijo que el Gobierno de Luis Lacalle Pou ya anunció intenciones de suscribir un Tratado de Libre Comercio con China y tampoco ha presentado "los estudios de factibilidad".

"Los tienen que presentar y no los ha presentado. Deberá elegir Uruguay. Si firma un TLC. Son países soberanos, pero no se pueden hacer las dos cosas. No se puede tener un TLC y pertenecer al Mercosur", señaló.

Cafiero se refirió así al acuerdo fundacional del Mercosur, el Tratado de Asunción, que prohíbe a los miembros plenos de firmar acuerdos de libre comercio de manera unilateral por fuera del bloque.

El canciller aclaró que la posición de Argentina es compartida por Brasil y Paraguay, países que aclararon que "la unliateralidad van en contra de la naturaleza" del bloque regional.

"El fundamento que nos creó como bloque fue el consenso y los avances, los aciertos que se han hecho y las modificaciones, fueron por consenso".

Además, desmintió a su par uruguayo, Francisco Bustillo, quién durante el encuentro de ministros que se celebra en Montevideo, criticó la falta de concreción de nuevos acuerdos comerciales: "Se ha trabajado en nuevas aperturas, con Singapur y la profundización de Israel. Se ha trabajado en la reducción del arancel común. Cuando se logra el consenso, las son medidas estables".

"El Mercosur debe negociar como bloque. Cómo nos insertamos. Cualquier tipo de estos acuerdos comercial que firmamos tenemos que poder darnos vuelta y explicárselo a los empresarios, a las Pymes de nuestros pueblos" agregó y dijo que el bloque tiene "escenarios de acuerdos posibles" con América Central, el Caribe y África.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de reflotar a la Unasur, dijo que ese "fue un proceso de integración muy virtuoso y efectivo" y que Argentina desería que existiera un mecanismo de integración sudamericano. (Télam)