El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó hoy que si no se frena a su par ruso, Vladimir Putin, "habrá una tercera guerra mundial", y sostuvo que "cuando invada Polonia y los Estados bálticos, nadie podrá hacer nada" para evitarla.

"Todos irán a la guerra, incluso Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y todos los estados miembros de la OTAN se verán obligados a ir a la guerra para demostrar que la OTAN realmente existe", sentenció en una entrevista ofrecida al programa italiano Porta a Porta de la RAI.

Sin embargo, el martes pasado, durante la entrega de los Globos de Oro en Estados Unidos, Zelenski dijo que eso no sucedería "porque esto no es una trilogía"

Pese a todo, Zelenski considera improbable que Putin recurra a las armas atómicas, recogió la agencia de noticias ANSA.

MIRÁ TAMBIÉN Policía alemana detiene a Greta Thunberg en protestas en pueblo carbonero alemán

"Creo que no es beneficioso para ellos; está buscando una salida a esta guerra, que fue un error, y las armas nucleares no son una salida", argumentó.

Agregó que en el caso de que el mandatario ruso pudiera abandonar la escena política, "sería difícil imaginar un personaje aún más duro" en el Kremlin.

"Me parece que ya ha usado todo lo que ha podido, incluso en lo que respecta a las armas, y si en el lugar de Putin vendrán personas que no solo quieran robar y deseen vivir de alguna manera y desarrollarse, tendrán que encontrar un acuerdo no solo con Ucrania, sino con el mundo entero", amplió.

En cuanto a las perspectivas de Ucrania de formar parte de la Unión Europea (UE), se declaró convencido de que la membresía para ingresar al grupo podría llegar en los próximos dos años.

MIRÁ TAMBIÉN Castillo afirma que no se le dio derecho a la defensa en el proceso que terminó con su salida

"Tenemos la oportunidad, al menos estamos haciendo todo lo posible para acelerar la entrada; compartimos valores comunes, pero pagamos el precio más alto y todos lo ven", refirió.

Zelenski se jactó de que su país sigue desarrollándose y afirmo que "demostró" tener un "ejército fuerte, que también es muy importante para la solidez de la Unión Europea".

"Además, a pesar de la guerra con Rusia, en la medida de nuestras posibilidades, llevamos adelante las reformas en nuestro Estado", concluyó el gobernante de 44 años. (Télam)