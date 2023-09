La candidata por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para los comicios presidenciales de México del año próximo, Claudia Sheinbaum, nombró hoy como coordinadores de su equipo de campaña a dos exaspirantes en el proceso interno de la formación oficialista, que entró en crisis por una controversia con el también precandidato y excanciller Marcelo Ebrard.

Adán Augusto López, antiguo ministro de Gobernación, ejercerá a partir de ahora como coordinador del equipo de Sheinbaum, mientras que el exsenador Ricardo Monreal será coordinador de Organización y Enlace Territorial, informó el diario local La Jornada.

Sheinbaum confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de los políticos mencionados.

"Somos equipo y hay proyecto", añadió la antigua alcaldesa de Ciudad de México.

Asimismo, mantuvo una reunión con el presidente del partido, Mario Delgado, a fin de "definir las fechas y acciones para la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación y las tareas que fueron aprobadas en el Consejo Nacional de Morena".

Sheinbaum decidió rodearse de algunos de los que fueron sus rivales en el proceso de primarias de Morena, celebrado el pasado fin de semana y que fue criticado por Ebrard, exministro de Exteriores y también candidato.

Ebrard presentó el lunes una denuncia ante el partido para impugnar el proceso de primarias por presuntas "irregularidades graves" que habrían beneficiado a Sheinbaum, exigiendo a su vez la repetición del mismo.

El excanciller advirtió que si no se atiende la impugnación que hizo al proceso interno en el que la fuerza que lidera el presidente Andrés López Obrador definió a su candidata presidencial para 2024 y no se repite la consulta, dejará Morena y lanzará un nuevo partido.

"Esperamos la respuesta de Morena, de su dirigencia, y si creen que no pasó nada, entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir, porque no coincido con estas prácticas; ya no tendría interés de seguir en Morena", avisó Ebrard, que puso el 18 de este mes como plazo límite para una respuesta de la conducción partidaria.

La pretensión de Ebrard parece destinada al fracaso, porque López Obrador ya formalizó la postulación de Sheinbaum y los demás partidos aliados aceptaron el resultado del proceso de encuestas que el oficialismo había elegido para resolver quién lo representará en los comicios del año próximo.

Ebrard dijo que presentó una síntesis de lo que considera “irregularidades” ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, incluyendo acciones de la Comisión de Encuestas y de la Secretaría del Bienestar presuntamente en favor de Sheinbaum.

"No es mi objetivo llegar a una senaduría o algún cargo (de elección popular); mi objetivo es que esto se resuelva", sentenció el excanciller, con lo que pareció cerrar la puerta a una eventual negociación.

El miércoles pasado se conoció el resultado de los sondeos en los que los afiliados de Morena eligieron, con cerca de 40% de los votos, a Sheinbaum como candidata para las elecciones, por delante de Ebrard, que quedó con 25%.

Los principales partidos de oposición, en tanto, unificaron fuerzas detrás de la postulación de Xóchitl Gálvez. (Télam)