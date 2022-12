Manifestantes serbios en el norte de Kosovo bloquearon las principales carreteras por segundo día consecutivo el domingo, luego de una pesadilla de disparos con la policía tras el arresto de un expolicía serbio en medio de un aumento de las tensiones entre la minoría serbia y las autoridades. En las últimas semanas, los serbios del norte de Kosovo, un semillero del nacionalismo serbio, han enfrentado los intentos de Pristina, el estado dominado por la etnia albanesa que consideran antiserbios, con una resistencia violenta. EULEX, la misión de la Unión Europea encargada de patrullar el norte de Kosovo, dijo que una de las patrullas de vehículos blindados también fue atacada por los manifestantes el sábado por la noche. "Se arrojó una granada de aturdimiento a una patrulla de reconocimiento de la EULEX anoche cerca de Rudare", dijo la misión de la UE en un comunicado. Agregó que nadie resultó herido. Las protestas más recientes fueron provocadas por el arresto de un ex oficial de policía el sábado, quien fue parte de un éxodo de serbios de la fuerza el mes pasado después de que Pristina dijo que haría cumplir una ley que obliga a los serbios a desechar las placas viejas que datan de antes del levantamiento guerrillero de 1998-99 que condujo a la independencia. El domingo, por segundo día, camiones y otros vehículos pesados bloquearon varias principales carreteras en el norte de Kosovo que conducen a dos cruces fronterizos con Serbia. Ambos cruces estaban cerrados al tráfico. A última hora del sábado, la policía de Kosovo dijo que fueron atacados en diferentes lugares cerca de un lago en la frontera con Serbia. La fuerza dijo que tuvo que devolver el fuego en defensa propia y no hubo informes inmediatos de heridos. "Las barricadas de criminales enmascarados en el norte deben retirarse de inmediato", dijo el primer ministro Albin Kurti en un comunicado y agregó que su Gobierno estaba en contacto con la misión de mantenimiento de la paz de la OTAN que tiene más de 3.000 soldados en terreno. La policía de Pristina dijo que el ex policía Dejan Pantic fue arrestado el martes por presuntamente atacar oficinas estatales, golpear las ventanas de las oficinas de la comisión electoral y a agentes de policía y funcionarios electorales. Los alcaldes serbios de los municipios del norte de Kosovo, junto con los jueces locales y unos 600 agentes de policía, dimitieron el mes pasado en protesta por la decisión del Gobierno de sustituir las placas de matrícula emitidas por Belgrado por las emitidas por Pristina. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dijo que su país pediría a la misión de mantenimiento de la paz KFOR de la OTAN que permitiera a Serbia desplegar soldados y policías en Kosovo, aunque reconoció que no había posibilidad de que se concediera el permiso. "No buscamos el conflicto, sino el diálogo y la paz. Pero déjenme ser claro: la República de Kosovo se defenderá a sí misma, con fuerza y decisión", dijo Kurti en respuesta a los comentarios de Vucic. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008 con el respaldo de Occidente, luego de una guerra entre 1998-1999 en la que la OTAN intervino para proteger a Kosovo, de mayoría albanesa. (Reporte adicional de Florion Goga y Ognen Teofilovski; Editado en Español por Manuel Farías) Reuters-NA NA