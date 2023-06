El coordinador general del partido vasco EH Bildu, Arnaldo Otegi, adelantó hoy que en las listas de candidatos para los comicios de julio no habrá exintegrantes de la organización separatista ETA que hayan estado presos y afirmó que la fuerza “nunca” votaría para que haya un presidente de derecha en el país.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por la agencia Europa Press, Otegi dijo que su intención es dar continuidad a las listas de candidatos para sigan con el trabajo que realizaron esta legislatura porque "queda por hacer".

Además, afirmó que no habrá problemas de inclusión en sus candidaturas de condenados de ETA que hayan cumplido sus penas, como pasó en los comicios municipales.

Tras afirmar que "miente" quien, como el Lehendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que EH Bildu había tomado "la decisión política" de incluir a 44 expresos de ETA en sus listas a las municipales y forales, entre ellas a siete con delitos de sangre "para hacer daño a las víctimas", insistió en que "no fue una decisión deliberada".

"Y yo quiero agradecer públicamente que esos compañeros y compañeras que iban en las listas, porque los eligieron en los pueblos, no porque los eligió la dirección de Bildu, hicieron el gesto de decir que no iban a tomar posesión. Me parece que eso fue un gesto, una contribución necesaria para no intensificar el dolor a la víctimas y para centrar el debate", manifestó.

A su juicio, hubo una campaña electoral en la que "se han atravesado todas las listas rojas".

Aunque señaló que no pretende que se los "aplauda" por la renuncia de los excondenados a sus concejalías, admitió que la decisión "alivió el dolor de las víctimas, por un lado, y contribuyó a que el debate se hiciera de una manera mucho más limpia".

En cuanto al adelantamiento de las elecciones generales al 23 de julio por parte del presidente Pedro Sánchez, la consideró "una jugada arriesgada".

Y dejó en claro que EH Bildu no es que tenga preferencias sobre el próximo presidente del Gobierno del Estado, sino que el dilema radica en "¿qué es mejor para el país, que gobierne el PP o que gobierne un Gobierno más progresista?".

"El PP ya sabemos lo que trae en sí; es que ha anunciado hasta ilegalizaciones, que después, probablemente, no se van a sustanciar porque esto no es tan fácil, pero va a traer un recorte absoluto de derechos sociales, etc, y por lo tanto, eso es lo que tiene que decidir la gente", manifestó.

“Nunca pondremos ni daremos aval a un gobierno de la derecha española ni en Madrid ni en ningún lado. En eso, principios, principios, principios”, remarcó. (Télam)