Dos senadoras electas por el opositor Cruzada Nacional (CN), que lidera el polémico excandidato presidencial Paraguayo "Payo" Cubas, fueron expulsadas del bloque partidario en el Parlamento, del cual se alejaron profiriendo insultos hacia el jefe de la agrupación, publica hoy la prensa local.

La separación de ambas legisladoras fue confirmada oficialmente por Cubas al titular del Congreso Nacional, Silvio Ovelar.

Cubas cumple actualmente prisión domiciliaria en un hotel en una causa que se le sigue por promover alteraciones en el orden público en protestas por denuncias infundadas de fraude electoral.

“Vengo a comunicarle que dos senadoras electas por el partido político que presido han renunciado al mismo. El día de ayer, el Consejo Ejecutivo de Cruzada Nacional ha aceptado las renuncias de Zenaida Delgado y Norma Aquino”, reza el escrito del exsenador.

MIRÁ TAMBIÉN Rescatistas españoles buscan más migrantes tras rescatar a unos 80 cerca de las islas Canarias

En consecuencia, la bancada de CN estará integrada desde ahora solo por Yolanda Paredes -esposa de Cubas-, y el legislador José Oviedo, consignó el diario asunceño Última Hora.

La parlamentaria Aquino, conocida popularmente como Yamy Nal, acusó a Cubas en sus redes sociales de querer apropiarse del dinero del subsidio partidario de CN, dando a entender que aparentemente fue expulsada.

“Ingrato y traidor. La pareja dúo dinámico ("Payo" Cubas y Yolanda Paredes) y sus lameculos nuevamente quieren morfarse el subsidio y poner a todos sus lamecú en cargos que paga el propio partido de la plata del subsidio y no dar ni un guaraní a los senadores. Pero bien que quiere exigir 5% que se pague por haber entrado como autoridad electa, pero a nadie hay que nombrar, es el dictador (sic)”, acusó.

Y añadió: “Se hace lo que él dice; si no, le echan del partido. Así le usó a Chamorro, a Mbururu, a César Correa, Luis Figueredo, Joel López, a cantidad de gente, porque pillaron su bipolaridad como ayer a cara descubierta pillamos nosotros. Siento en el alma no haberle hecho caso a mi familia. Payasín, ahora me vas a conocer”.

MIRÁ TAMBIÉN Corte de Japón falla a favor de una mujer transgénero a la que se le impedía usar un baño

El pasado 5 de julio, la otra senadora involucrada en el escándalo, Delgado, había anunciado su renuncia al Partido Cruzada Nacional, argumentando “indecencia”, “falta de empatía”, “abuso contra las mujeres” y por la violencia familiar que denunció tras haber votado a favor del cartista Silvio Beto Ovelar para la presidencia del Congreso.

(Télam)