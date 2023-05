El senador uruguayo Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual a menores y en uso de licencia, declaró hoy por primera vez ante la fiscal Alicia Ghione, y en declaraciones a la prensa aseguró que está "muy tranquilo" porque no cometió "ningún delito".

Penadés tiene en su contra al menos siete denuncias de explotación sexual de menores.

La fiscal investiga si Penadés incurrió en el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, que establece penas de dos a 12 años de cárcel.

"Muy tranquilo", se escuchó decir al senador del Partido Nacional, la agrupación que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, ante la pregunta de los periodistas al llegar a declarar ante la fiscal en Montevideo, según recogió el diario uruguayo El Observador.

Cerca de una hora y media más tarde, el senador se retiró de la sede de la fiscalía.

Ante una pregunta del canal VTV de si arrepentía de algo, respondió: "No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito".

Su abogado, Javier Vega, argumentó que no era posible dar "mayores datos" debido a que la investigación está en curso.

"Prestó declaración y es lo que podemos decir por el momento. Esto sigue. La investigación va a seguir desarrollándose, queremos arriba a la verdad material", señaló.

"Por el momento está en una etapa de investigación y no daremos mayores datos al respecto", afirmó y agregó que su cliente no está citado para otra instancia.

Luego de la declaración del senador, pasó ante la fiscal el docente acusado de "intermediario" en el caso.

Se trata de un profesor de historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezin que además de testificar ante Ghione, enfrenta una investigación ordenada por el ministro de Defensa, Javier García, según recogió el diario local El País.

El senador –que pidió licencia al Senado y al Partido Nacional el pasado 4 de mayo– fue citado hoy, luego de que la fiscal -que asumió al frente del caso a fines de marzo- tomara declaración en las últimas semanas a todas las víctimas.

Romina Celeste Papasso, militante trans del mismo espacio político de Penadés, fue la primera en acusarlo. En un primer momento, hizo la denuncia pública en un programa de televisión y luego pidió la asesoría legal para efectivizar una denuncia penal.

Según su relato, el legislador abusó de ella antes de haber iniciado su transición y todavía se identificaba como varón. En ese momento tenía 13 años.

Hasta el momento, son al menos siete los menores que declararon que fueron explotados sexualmente por el legislador y todas las denuncias son llevadas adelante por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).

Ante las denuncias, el senador dijo a la prensa que estaba a disposición de lo que determinara la Justicia, pero negó que haya explotado sexualmente a menores de edad.

En esta etapa no se requiere un levantamiento de fueros, que sería necesario únicamente en caso de que se pida su imputación por los delitos sexuales por los que es investigado. (Télam)