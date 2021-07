Un senador nacional de Colombia, detenido por supuestos hechos de corrupción cuando fue gobernador del departamento de Santander, renunció hoy a su banca para dedicarse a su defensa.

Richard Aguilar, de Cambio Radical, fue detenido anoche como presunto favorecedor de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

“Hoy con un inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia. Tomé la decisión toda vez que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad con mis funciones. Me concentraré en mi defensa siempre confiando en el correcto actuar de las instituciones. Agradezco a todos por la comprensión", dijo en su cuenta de la red Twitter.

Compartió ahí, además, la carta de renuncia que envió al presidente del Congreso, en la que remarcó que quiere demostrar su inocencia porque se lo debe “a cada uno de los colombianos” que creyeron en él.

MIRÁ TAMBIÉN Guatemala reduce sus compras de Sputnik y busca dosis de otras firmas

El renunciante legislador gobernó Santander de 2012 al 2015, y la acusación es porque habría ordenado a sus funcionarios favorecer y entregar contratos a ciertas personas o consorcios elegidos por él.

Si acaso Aguilar fuera condenado, el partido perderá escaño definitivamente porque por tratarse de un delito contra la administración pública, para los cuales la Constitución establece el precepto de “silla vacía”, que impide que se lo reemplace.

Su renuncia debe mover la causa desde la Corte hacia la Fiscalía General de la Nación. (Télam)