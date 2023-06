La Cámara alta de Uruguay votó hoy por unanimidad el desafuero a pedido de la justicia del senador oficialista Gustavo Penadés, sobre quien pesan ocho denuncias de abuso sexual de menores de edad a cambio de retribuciones económicas, informó hoy la prensa local.

Los 31 legisladores presentes en la sesión aprobaron el desafuero del senador del Partido Nacional (PN), un procedimiento necesario para que la justicia pueda investigar al dirigente, acusado hasta el momento por ocho personas que lo señalan por haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores de edad.

Penadés dijo ayer en un comunicado que renunció a la fuerza que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou y "a todas las responsabilidades partidarias".

Esto implica que el senador dimitió a la Convención Nacional, la Convención Departamental y la Comisión de Asuntos Internacionales del PN, según el periódico digital La Diaria.

Hace un mes, el legislador había pedido licencia de todos esos cargos.

Penadés es investigado por la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, por delitos de índole sexual, tras ser acusado públicamente por la militante Romina Celeste Papasso en marzo pasado.

La denunciante aseguró a un programa televisivo haber mantenido dos veces relaciones sexuales con el político cuando tenía 13 años, cuando todavía no había iniciado su transición de género.

Penadés rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trataba de "un tema estrictamente personal".

"Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella, lo que no admito es que por tenerla se me pueda acusar de pedófilo", dijo el hombre de 57 años, quien hasta ese momento no había dicho públicamente que es gay.

Ante la denuncia, el senador conservador explicó que se puso a disposición de la Justicia para que investigue el caso, a la vez que anunció que iniciará acciones legales correspondientes "contra todos los participantes activos de estas calumnias".

Tras la acusación pública realizada por Papasso se sumaron otras declaraciones en su contra, entre ellas de menores de edad.

En ese marco, la fiscal Ghione investiga si Penadés incurrió en el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, que establece penas de dos a 12 años de cárcel. (Télam)