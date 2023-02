Seis personas murieron en un nuevo terremoto que sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según informaron el martes las autoridades, dos semanas después de que otro de mayor magnitud matara a más de 47.000 personas y dañara o destruyera cientos de miles de viviendas. El sismo del lunes, esta vez de magnitud 6,4, se centró cerca de la ciudad de Antioquía, en el sur de Turquía, y se hizo notar en Siria, Egipto y Líbano. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) dijo que se habían producido 90 réplicas. Durante la noche se enviaron a la zona seis mil tiendas de campaña para unos residentes alarmados por el nuevo sismo. El edificio del gobernador provincial de Hatay, ya dañado en los sismos del 6 de febrero, se derrumbó con el nuevo temblor, según mostraron imágenes de televisión. El ministro turco de Sanidad, Fahrettin Koca, dijo que 294 personas habían resultado heridas, 18 de ellas de gravedad, y fueron trasladadas a hospitales de Adana y Dortyol. "Los pacientes fueron evacuados de algunos centros sanitarios que habían permanecido en funcionamiento tras los fuertes temblores de hace dos semanas, ya que habían aparecido grietas en los edificios", dijo Koca en Twitter. En Samandag, donde la AFAD había informado de la muerte de una persona el lunes, los residentes dijeron que se habían derrumbado más edificios, pero que la mayor parte de la ciudad ya había huido tras los terremotos iniciales. Montones de escombros y muebles desechados se alineaban en las calles oscuras y abandonadas. Muna Al Omar dijo que estaba en una tienda de campaña en un parque del centro de Antioquía cuando el suelo empezó a temblar de nuevo. "Pensé que la tierra se iba a abrir bajo mis pies", dijo el lunes, llorando mientras abrazaba a su hijo de 7 años.. Ayuda estadounidense.. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes durante una visita a Turquía que Washington ayudaría "durante el tiempo que sea necesario" mientras finalizan las operaciones de rescate tras el sismo del 6 de febrero y se centra la atención en las labores de refugio y reconstrucción. El número de muertos por los sismos del 6 de febrero ascendió a 41.156 en Turquía, según informó la AFAD el lunes, y según las previsiones seguirá aumentando. Se sabe que 385.000 apartamentos quedaron destruidos o gravemente dañados y que muchas personas siguen desaparecidas. El presidente Tayyip Erdogan dijo que las obras de construcción de casi 200.000 apartamentos en 11 provincias de Turquía comenzarían el mes próximo. La ayuda humanitaria total de Estados Unidos para apoyar la respuesta al terremoto en Turquía y Siria alcanzó los 185 millones de dólares, según el Departamento de Estado estadounidense. Entre los supervivientes de los terremotos hay unas 226.000 mujeres embarazadas en Turquía y 130.000 en Siria que necesitan urgentemente acceso a servicios sanitarios, según notificó la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva. Alrededor de 39.000 van a dar a luz en el próximo mes, y muchas están refugiadas en campamentos o expuestas a temperaturas bajo cero y tienen dificultades para conseguir alimentos o agua potable.. Ayuda a Siria.. En Siria, ya destrozada por más de una década de guerra civil, la mayoría de las muertes se produjeron en el noroeste, donde, según Naciones Unidas, murieron 4.525 personas. La zona está controlada por insurgentes en guerra con el presidente Bashar al-Asad, lo que complica los esfuerzos de ayuda. Según las autoridades sirias, 1.414 personas murieron en zonas bajo control gubernamental. Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo que un convoy de 14 de sus camiones había entrado el domingo en el noroeste de Siria desde Turquía para ayudar en las operaciones de rescate. El Programa Mundial de Alimentos también ha estado presionando a las autoridades de esa región para que dejen de bloquear el acceso de la ayuda desde las zonas controladas por el Gobierno sirio. A día del lunes por la mañana, 197 camiones cargados con ayuda humanitaria de la ONU habían entrado en el noroeste de Siria a través de dos pasos fronterizos, dijo un portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Miles de refugiados sirios en Turquía han regresado a sus hogares en el noroeste de Siria para ponerse en contacto con familiares atrapados en el desastre. En el paso fronterizo turco de Cilvegozu, cientos de sirios hacían cola desde primera hora del lunes para cruzar. Mustafa Hannan, que dejó allí a su mujer embarazada y a su hijo de 3 años, dijo que vio a unas 350 personas esperando. Este electricista de 27 años dijo que su familia se marchaba por unos meses tras el derrumbe de su casa en Antioquía, acogiéndose a una promesa de las autoridades que les permitía pasar hasta seis meses en Siria sin perder la posibilidad de regresar a Turquía. "Me preocupa que no los dejen volver", dijo. "Ya nos han separado de nuestra nación. ¿Nos van a separar ahora también de nuestras familias? Si yo reconstruyo aquí pero ellos no pueden volver, mi vida estará perdida". Reuters-NA NA