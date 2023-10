El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, regresó hoy a Israel en el marco de su gira de crisis por Medio Oriente tras el sangriento ataque del movimiento islamista palestino Hamas del 7 de octubre.

Blinken, que estuvo en los últimos días en Israel, Arabia Saudita, Egipto y Qatar, llegó a Tel Aviv y se dirigió a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien ya estuvo la semana pasada.

"Quiero tener la oportunidad de compartir todo lo que he escuchado, lo que he aprendido estos últimos días visitando a nuestros otros socios, y hablar del camino a seguir con nuestros aliados y amigos israelíes", declaró anoche Blinken en Egipto, informó la agencia de noticias Europa Press.

Egipto es un país clave por tener la única frontera terrestre con Gaza que no corresponde a territorio israelí.

Luego de su nuevo paso por Israel, el secretario de Estado estadounidense tenía previsto regresar hoy a Washington tras una gira que lo llevó por varios países árabes de la región para discutir la escalada de violencia entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

El jueves pasado, Blinken ya había estado en Israel para luego desplazarse a Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin y Qatar en una gira diplomática en respuesta a los ataques de Hamas contra Israel.

Más de 1.400 personas murieron en Israel en el ataque de Hamas, según las últimas cifras brindadas por responsables israelíes.

Por su parte, más de 2.750 personas murieron en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, el enclave palestino gobernado por Hamas y asediado por Israel, según las autoridades locales.

Según responsables estadounidenses, los dirigentes de Medio Oriente transmitieron a Blinken su oposición a Hamas durante su gira de crisis, pero también su preocupación por la situación de los palestinos.

"He dicho claramente que Hamas no puede, no debe seguir actuando como si nada", insistió el secretario de Estado en El Cairo, la capital egipcia.

Sin embargo, "estamos decididos a hacer todo lo posible para responder a las necesidades de la población de Gaza", añadió, considerando que "los civiles no deberían sufrir las atrocidades" del movimiento islamista palestino.

Presionado por Estados Unidos, Israel reanudó ayer el suministro de agua al sur de Gaza tras haber anunciado que cesaría la entrega de alimentos, agua y energía al territorio.

Washington también nombró a un coordinador para dirigir la ayuda humanitaria a Gaza, el embajador estadounidense retirado David Satterfield. (Télam)