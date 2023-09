El ex presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que "para derrotar al populismo hay que hacer una combinación entre libertad y responsabilidad", al tiempo que pidió "mejorar sustancialmente la calidad de la política y fortalecer las instituciones democráticas". Asimismo, Piñera indicó en declaraciones a Noticias Argentinas que "hay que combatir el narcotráfico y el crimen organizado", porque "está destruyendo desde adentro nuestras sociedades". El ex jefe de Estado de Chile se convirtió en uno de los "alma mater" del II Encuentro del Grupo Libertad y Democracia que se desarrolló en Buenos Aires durante este fin de semana en la Legislatura Porteña. Ofreció numerosas entrevistas, disertó acerca de los desafíos de la democracia en la región latinoamericana y se interesó por los recientes resultados electorales en la Argentina que arrojó la victoria de un candidato liberal, Javier Milei, que parece mostrarse más radical en sus propuestas que las exhibidas por los disertantes en el encuentro organizado por la Fundación Libertad. Piñera produjo una declaración pública, ratificada en su estadía en Buenos Aires, que generó numerosos comentarios en el país trasandino

Afirmó que los hechos violentos acaecidos durante su segunda presidencia, (2018-2022) significaron en perspectiva la concreción de "un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas". La violencia desatada en octubre de 2019 en Santiago de Chile y en otras localidades trasandinas, "...fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia". "Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino", enfatizó. "El fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas, que quisieron destruir nuestro país", ratificó ante NA. Con esta idea en mente es que Piñera identificó al Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana fundado el 12 de julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, como el antagonista a criticar por los dirigentes que abrazan las causas de la libertad. Durante su disertación lo escucharon entre otros, Mario Abdo de Paraguay; Mauricio Macri de Argentina; José María Aznar de España, Felipe Calderón de México e Iván Duque de Colombia, y no dejó de ofrecer un párrafo aparte acerca del proceso electoral en la Argentina y el cálido recibimiento que se le ofreció a la candidata presidencial de Juntos, Patricia Bullrich. Piñera explicó: "Patricia Bullrich es una gran candidata y este año, además, vamos a enfrentar formidables desafíos electorales que van a marcar el rumbo de nuestras libertades y de nuestras democracia, como es el caso de las elecciones en México, donde tenemos a una mujer que nos acompañó en este II Encuentro, que es Xótl Galvez, el caso de Venezuela con una mujer valiente que encabeza una lucha heroica como es María Colina Machado, el caso de Ecuador con la candidatura de Daniel Novoa. En fin, grandes desafíos electorales donde nosotros tenemos que tomar partido". Rodeado de asesores y de cronistas en busca de su palabra, Piñera, que se movió como un verdadero anfitrión en los salones de la Legislatura Porteña, dejó una visión alarmante de la actualidad democrática en el mundo. "La democracia ha ido retrocediendo en el mundo. Es para pasar de la reflexión y la queja a la voluntad y a la acción. Los cánceres en América latina, la democracia el comunismo, la violencia y la corrupción son males que tenemos que enfrentar con toda la fuerza", remarcó. Y añadió: "Solamente un 8% de las personas en el mundo viven en democracias plenas y en América Latina no es solamente Nicaragua, Cuba o Venezuela, que son dictaduras, sino que es un deterioro generalizado. Perú, Bolivia, Colombia y Chile, también. Y, la razón detrás de todo esto, no es tanto que los enemigos de la democracia avancen y tengan mucho talento, sino que los defensores de la democracia hemos estado poco activos". NA: -¿El Grupo Libertad y Democracia es la respuesta que los dirigentes reunidos en Buenos Aires intentan dar a los miembros del Grupo de Puebla? Sebastián Piñera: NA