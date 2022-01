La campaña para las elecciones presidenciales de Colombia arrancó oficialmente hoy, a cuatro meses de la primera vuelta electoral, convocada para el 29 de mayo, para las que hasta el momento hay 25 precandidatos, entre los que destaca al tope de los sondeos de intención de voto el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, en la coalición que agrupa a las principales fuerzas de izquierda.

De todos modos, aunque el día de hoy es el lanzamiento formal de las campañas, los aspirantes a llegar al gubernamental Palacio Nariño vienen desde hace largos meses moviéndose por todo el país, con actos y recorridas.

Petro sigue siendo el punto de referencia de todos, rivales y ciudadanos. Lidera las encuestas, muchas con una amplia ventaja frente al segundo. Sin embargo, algunos analistas consideran que ya estaría tocando techo y que su ascenso se detuvo, señala el diario El Espectador.

En la más reciente encuesta realizada por YanHaas para la alianza de medios, revelada esta semana, el precandidato del Pacto Histórico registra un 25% en la intención de voto y llama la atención que el segundo lugar lo ocupa el voto en blanco (18%), que también puede leerse como la franja de los indecisos.

Pero Petro debe ir primero a la consulta dentro de su alianza de izquierda, el 13 de marzo, en la que compite con Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade, Arelis Uriana y Luis Fernando Velasco. Una contienda en la que su triunfo se da por asegurado.

En la Coalición Centro Esperanza, que en un me y medios tendrá su consulta interna para definir quién será el candidato, hay más turbulencias que definiciones.

Los siete candidatos del sector son Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya.

Gaviria sumó esta semana a su causa a Germán Varón Cotrino, senador de Cambio Radical y considerado ficha del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y al exministro Rafael Pardo. Para Betancourt, del partido Verde Oxigeno, eso implica politiquería de la vieja.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, de que no íbamos a traer a la coalición a ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, le dijo la precandidata que fuera rehen de las FARC en el debate del lunes pasado realizado por El Tiempo y Semana.

En la otra orilla, Equipo por Colombia, la coalición de derecha en la que confluyen los exalcaldes Alejandro Char (Barranquilla), Enrique Peñalosa (Bogotá) y Federico Gutiérrez (Medellín), y los senadores David Barguil (Partido Conservador) y Aydeé Lizarazo (Partido MIRA), siguen con su “nadadito de perro”, como se dice coloquialmente, haciendo la tarea, en gira por el país, cimentados en las maquinarias políticas que representan el Partido de la U.

Por fuera de estas coaliciones, que como se sabe tendrán su primer round el 13 de marzo en las consultas para definir candidatos únicos, se mueven otras fuerzas. Por ahora, la más relevante es la del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que marcha segundo en algunas encuestas.

Parado en su decisión de no hacer alianzas con nadie e ir solo a la primera vuelta, Hernández centra su estrategia en el uso intensivo de redes sociales, en donde habla de temas que constituyen lugares comunes, como la lucha contra la corrupción o el respaldo a los emprendedores, pero ese mensaje parece llegar a una parte atendible del electorado.

Además, en voz baja de rumora de la posibilidad de un acercamiento al uribismo, que con su candidato, Óscar Iván Zuluaga, no consigue despegar en las sondeos de intención de voto.

(Télam)