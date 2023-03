Unas 40.000 aves de corral fueron sacrificadas y enterradas el miércoles en una localidad del centro de Chile luego de que el país detectara el primer caso de gripe aviar en un entorno industrial. Carlos Orellana, jefe de protección ganadera del estatal Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), dijo que fue un evento limitado y que las autoridades no han detectado otros casos. "Es un evento muy acotado, la vigilancia que ya desplegamos en el perifoco (zona periférica) nos sigue dando resultados negativos", dijo Orellana durante una conferencia de prensa en Santiago. Agregó que los ejemplares sacrificados representan una pequeña fracción de las 30 millones de aves en el país. "Entonces esperamos que en el corto plazo esta situación esté contenida y Chile recupere su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena", destacó. El brote fue detectado el lunes en una planta de la productora Agrosuper, en la central ciudad de Rancagua, lo que llevó al gobierno a suspender las exportaciones de carne de aves por un período de 28 días. Casos de gripe aviar, principalmente en animales salvajes, se han detectado en Chile desde finales del año pasado. Argentina confirmó su primer caso en aves industriales el mes pasado, lo que obligó a suspender las exportaciones de productos avícolas. Brasil, el exportador de pollo más grande del mundo, sigue libre de gripe aviar, pero ha investigado varios casos sospechosos. Las autoridades sanitarias de Sudamérica crearon un comité técnico regional a inicios de mes para hacer frente a los brotes del virus. La ministra chilena de salud, Ximena Aguilera, dijo que si bien el país ha visto casos en mamíferos marinos, no ha habido humanos infectados, pero el ministerio está haciendo un seguimiento a los trabajadores que pudieron estar expuestos. Agrosuper dijo en un comunicado, por su parte, que para evitar una propagación "se bloqueó el movimiento y trabajos en el sector en cuestión y, actualmente, se están monitoreando todos los sectores de aves cercanos donde, hasta ahora, no se han presentado síntomas". La empresa explicó además que pese a la suspensión de la certificación de país sin gripe aviar por 28 días, una vez que el SAG certifique zonas libres del virus, 72 horas más tarde se pueden retomar envíos a países que no exigen tener un certificado de 100%, enviando productos desde esas zonas autorizadas. Tanto las autoridades como la empresa señalaron que el consumo de carne de pollo es completamente seguro. (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters) Reuters-NA NA