El flamante presidente de Paraguay, Santiago Peña, se mostró este viernes cercano a la postura de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, para que el Mercosur acelere y cierre acuerdos de libre comercio con otros bloques del mundo y, con una visión crítica sobre lo que se consiguió hasta ahora, expresó la idea de esperar al cambio de Gobierno en la Argentina para "relanzar" el acuerdo de integración regional.

"Solo nos falta esperar lo que acontece en la Argentina en meses más ante el proceso eleccionario y ojalá que quien sea elegido pueda sumarse a este equipo para que podamos nosotros como bloque negociar con la Unión Europea, con los Emiratos Árabes y con otros bloques a nivel internacional que lo único que va a significar es más inversión y más trabajo para nuestros pueblos", declaró Peña en una entrevista exclusiva con DNEWS, la señal de noticias de DIRECTV

62° Reunión del Mercosur

Al ser consultado sobre la propuesta del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para que los países del Mercosur puedan firmar tratados comerciales en forma bilateral con terceros países del mundo, Peña respondió: "Para Uruguay y Paraguay, que son economías pequeñas y muy abiertas al mundo, los mercados están afuera".

"La diferencia con Brasil y la Argentina, que tienen mercados internos muy grandes, es que de tiempo en tiempo ellos han desarrollado una política muy proteccionista que no es buena para la economía", opinó

En ese sentido, agregó: "Está demostrado que en el mediano y largo siempre fracasan las economías con una cultura proteccionista"

Sede del Mercosur

"Uruguay ha avanzado más en su integración al mundo, entiendo que está un poco más ansioso y hasta frustrado porque no se ha avanzado en el Mercosur. Entiendo la posición de Uruguay. Ahora, quiero ser una voz de sensatez y racionalidad al decir que podemos avanzar en un proceso de integración", evaluó. Peña consideró que el espíritu fundacional del Mercosur todavía está latente

"La firma del acuerdo fue un logro tremendo. Ahora, han pasado más de treinta años desde aquella fecha y claramente hay una sensación de que ya no es suficiente lo que se hizo hasta ahora. Se hizo mucho, no podemos negar que el proceso de integración ha avanzado. Pero es totalmente insuficiente. Y lo que se requiere hoy es una mirada renovada para poder relanzar", enfatizó Peña

Santiago Peña

En ese sentido, comentó que las economías del Mercosur en la década del 90 estaban mucho más concentradas en producción de bienes y el bloque buscaba que se puedan movilizar esos bienes

"Hoy los servicios tienen un peso cada vez más importante en nuestras economías. Y el Mercosur no fue pensado para los servicios. Entonces, ahí es donde tenemos que modernizar, tener una mirada para poder relanzar… y por supuesto también, ver donde no hemos progresado. La integración física no es suficiente", comentó Peña a DNEWS

El presidente de Paraguay explicó que 30 años después de la firma del Mercosur, los países están hoy uniendo el Océano Pacífico con el Océano Atlántico a través de la ruta bioceánica

Hidrovía Paraná-Paraguay

"El camino más corto pasa por el medio de Paraguay. La Hidrovía también es una materia pendiente. Hay áreas en las que tenemos que avanzar en forma decidida: cruces fronterizos y un sistema aduanero más integrado. Creo que hay un espacio que nos va a permitir que nosotros nos integremos más y si lo hacemos, podremos ser una región mucho más competitiva y podremos negociar como bloque de una manera mucho más fuerte", reflexionó

Peña agregó: "Lo que me da el optimismo es que en esta tercera versión del presidente Lula podremos tener la mejor versión de las tres presidencias de Lula"

"Él siempre ha demostrado tener una vocación integradora, a diferencia del presidente anterior que tenía una fuerte visión proteccionista", destacó.

Alberto Fernández y Santiago Peña

"Nosotros estamos convencidos que un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es muy beneficioso, pero han pasado 25 años desde el inicio de las conversaciones. Y no hemos visto un avance", comentó luego. Int./AEB/GO NA