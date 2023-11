El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, que se espera sea investido la próxima semana para un nuevo mandato, pidió hoy "cordura y mesura" a la derecha para que acepte "la legitimidad del próximo gobierno", al advertir que "avanza en una senda reaccionaria hacia el abismo".

"A esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular (PP), para pedirles cordura y mesura y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España", señaló Sánchez en el congreso del Partido Socialista Europeo (PES) en Málaga.

El mes pasado, Sánchez recibió el encargo de formar gobierno después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que salió primero en las elecciones del 23 de julio y recibió el respaldo de la ultraderecha de Vox, no alcanzara la mayoría necesaria para convertirse en nuevo mandatario.

El líder socialista cerró esta semana una serie de acuerdos con partidos vascos y con los independentistas catalanes que le permitirán alcanzar los votos necesarios para una nueva investidura, que se espera sea votada entre el miércoles y jueves próximo en el Congreso de los Diputados.

Dentro de esos acuerdos está la promesa de una ley de amnistía para dirigentes y militantes procesados por el intento de secesión de Cataluña de España de 2017, fuertemente rechazada por la derecha y ultraderecha del PP y Vox, que convocaron a diversas manifestaciones en su contra en los últimos días.

Sánchez no se refirió hoy a la ley de amnistía, pero cuestionó duramente al PP, al que le pidió que tenga "el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la senda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo", según recogió la emisora RTVE.

"Hoy mismo la ultraderecha más nostálgica de la dictadura franquista exhibe símbolos y proclamas de un pasado oscuro que creíamos superado, y cuyo eco resuena la complicidad de una derecha tradicional parasitada en sus contenidos por la ultraderecha", aseguró, en referencia a los cánticos y símbolos utilizados en las protestas que se registraron en los últimos días frente a la sede del Partido Socialista español (PSOE) en Madrid tras el acuerdo con Junts per Catalunya.

El actual presidente aseguró además que gobernará cuatro años más "para todos los españoles y españolas", y que garantizará avances sociales en favor de la "mayoría social, la convivencia y la estabilidad institucional del país".

"Habrá cuatro años más de gobierno progresista", dijo en el inicio de su discurso.

El PP publicó hoy un manifiesto que se leerá en las manifestaciones convocadas en todas las capitales de provincia para el mediodía del domingo, en el que aseguran que dará "la batalla contra la impunidad" y que no se callará ante el "desafío a la democracia" que supone la ley de amnistía.

"Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima", afirmó el partido de Feijóo, que aseguró que no se pondrá "de rodillas ante los que odian la democracia".

"Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía", señaló el documento, que pide una "reacción firme y serena" del pueblo español al "ataque que sufre" la Carta Magna, la división de poderes y la democracia, recogió la agencia Europa Press. (Télam)