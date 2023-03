Un estudiante de 13 años mató a puñaladas el lunes a una profesora e hirió a otros tres docentes y a un alumno en una escuela pública de la ciudad de San Pablo, antes de ser detenido por la policía, informó el secretario de Seguridad Pública del estado. Guilherme Derrite indicó que un segundo profesor que también fue atacado por el adolescente se encuentra en condición estable, mientras que otros dos resultaron heridos superficialmente

Además, un alumno también está estabilizado y un segundo se encuentra en estado de shock. Derrite dijo que el adolescente fue inmovilizado por una profesora de educación física que trabaja en la escuela, lo que impidió que el joven atacara a otras personas. "Fue un acto heroico", sostuvo Derrite. "Ella fue quien inmovilizó al agresor, ella fue quien se aseguró de que le quitaran el cuchillo. Si no hubiera sido por la acción heroica de esta profesora, esta tragedia seguramente habría sido mucho mayor". Según el secretario de Educación de São Paulo, Renato Feder, los demás profesores afectados no corren peligro y las heridas del alumno fueron leves. Se decretará un luto de tres días en honor del profesor fallecido, que tenía 71 años, agregó. Derrite también sostuvo que el agresor declaró informalmente a los policías que llegaron a la escuela que había estado buscando un arma de fuego, pero que al no conseguirla decidió utilizar un cuchillo en el ataque. (Reporte de Eduardo Simões en São Paulo y Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro; Editado en español por Javier Leira) Reuters-NA NA