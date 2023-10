El embajador de Rusia en Estados Unidos, Antoli Antanov, tachó hoy de "venganza banal" el anuncio de la Casa Blanca de expulsar a dos diplomáticos rusos del país norteamericano, luego de que el Kremlin decidiera hace lo mismo un mes antes.

"Pedí a mis interlocutores que me explicaran exactamente de qué estaban acusados nuestros compañeros, y no recibí argumentos", lo que significa que "esto no es más que una venganza banal", declaró Antonov en un comunicado difundido en Telegram, en el que detalló que se había reunido con funcionarios estadounidenses, informó la agencia de noticias AFP.

Ayer, el Gobierno de Estados Unidos declaró persona "non grata" a dos diplomáticos rusos, en reciprocidad a la decisión de Moscú de expulsar a dos funcionarios estadounidenses en septiembre pasado.

"En respuesta a la engañosa expulsión por parte de la Federación Rusa de dos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, el Departamento de Estado correspondió declarando persona non grata a dos funcionarios de la Embajada de Rusia que operaban en Estados Unidos", precisó el Departamento de Estado estadounidense.

Esto se produce luego de que el 14 de septiembre, el Kremlin declarara también personas "non grata" a dos empleados de la embajada de Estados Unidos en Moscú, Jeff Sillin y David Bernstein, a quienes dio un plazo de siete días para abandonar el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que los diplomáticos desarrollaban actividades ilegales al mantener contacto con el ciudadano ruso Robert Shonov, detenido a inicios de año y sospechoso, según Moscú, de haber transmitido a Washington información confidencial sobre la campaña militar en Ucrania.

El propio Shonov afirmó durante el interrogatorio que Bernstein le había "marcado el objetivo de buscar periodistas, empresarios y políticos leales a EEUU para usarlos en labores de recogida de información".

Según Washington, Shonov fue contratado en el consulado de Vladivostok para hacer un seguimiento rutinario de los medios de comunicación rusos.

La decisión del Departamento de Estado de expulsar a ambos diplomáticos "envía un mensaje claro sobre qué estas acciones inaceptables contra el personal de nuestra embajada en Moscú tendrán consecuencias" y agregó que Estados Unidos "no tolerará el acoso del Gobierno ruso a nuestros diplomáticos", evaluó en aquel momento un vocero de la cancillería estadounidense.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron notoriamente desde la invasión a gran escala sobre Ucrania lanzada por el Kremlin en febrero del año pasado.

Pero incluso antes de la guerra, la presencia diplomática estadounidense en Rusia se había reducido drásticamente.

Asimismo, varios estadounidenses fueron detenidos y condenados a importantes penas por presuntos delitos de espionaje o de otro tipo en Rusia.

(Télam)