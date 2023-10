Rusia presentó el viernes un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamás en el que se insta a un alto el fuego humanitario y condena la violencia contra la población civil y todos los actos de terrorismo. El proyecto también solicita la liberación de rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria y la evacuación segura de los civiles necesitados. El texto fue entregado al Consejo de 15 miembros durante una reunión a puerta cerrada sobre el conflicto celebrada el viernes, dijeron diplomáticos. La medida llega después de que varios países instaran a Israel a posponer los ataques al norte de Gaza, región en la que más de un millón de civiles desafiaron en gran medida la orden israelí de evacuar la zona antes de que sus fuerzas persiguieran a militantes de Hamás que masacraron a civiles israelíes el pasado fin de semana. El proyecto de resolución ruso, de una página, hace referencia a Israel y a Palestina, pero no nombra directamente a Hamás. "No han consultado a nadie y ni siquiera menciona a Hamás, por lo que claramente no hablan en serio ni están alineados con la mayoría de los miembros del consejo", dijo a Reuters un diplomático del consejo, que habló bajo condición de anonimato. Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU requiere al menos nueve votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China o Rusia. Tradicionalmente, Estados Unidos ha protegido a su aliado Israel de cualquier acción del Consejo de Seguridad. No quedó claro si Rusia sometería a votación el proyecto o cuándo lo haría. Hamás perpetró el sábado su ataque más mortífero en la historia de Israel, matando a más de 1.300 personas y tomando decenas de rehenes en Gaza. Israel ha respondido con los ataques aéreos más intensos en sus 75 años de conflicto con Palestina. Según autoridades de Gaza, han muerto 1.900 personas. Reuters/NA NA