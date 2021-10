Rusia instó a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a rechazar cualquier uso de armas espaciales y abogó por la desnuclearización, un tema muy sensible que mantiene en vilo al mundo y en el que se enfocó en el compromiso que deben asumir las grandes potencias involucradas.

La información fue suministrada hoy por Konstantín Vorontsov, jefe adjunto de la delegación rusa ante la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU.

Moscú propone "no crear, no ensayar y no desplegar armas espaciales de cualquier tipo de base con cualquier objetivo, incluida la defensa antimisiles, así como en calidad de sistemas antisatélite, para el uso contra blancos en la Tierra o en el aire; y eliminar los sistemas similares que los Estados ya poseen", explicó Vorontsov en un comunicado.

Rusia también llamó a no usar para estos fines los objetos del espacio, no cambiar su funcionamiento o sus trayectorias de vuelo y no dañarlos o eliminarlos.

Además, propone comprometerse con "no ensayar ni utilizar naves espaciales tripuladas con fines militares y antisatélites".

Vorontsov dijo que tampoco se debe presionar o influir en "otros Estados, grupos de Estados, organizaciones internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales, incluidas las personas jurídicas no gubernamentales establecidas, registradas o ubicadas en el territorio bajo su jurisdicción y/o control" para que utilicen armas espaciales, objetos del espacio o naves espaciales tripuladas.

Vorontsov también abordó el tema de armas nucleares que mantiene en vilo al mundo.

"La Federación de Rusia aboga constantemente por que todas las potencias nucleares reafirmen la fórmula fundamental de que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y que esta nunca debe desatarse", subrayó.

Recordó que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladímir Putin, confirmaron el compromiso de sus naciones con esta idea en su declaración conjunta del pasado 16 de junio.

También refirió que Rusia y China afirmaron lo mismo en su declaración conjunta del pasado 29 de junio con motivo del vigésimo aniversario de la firma del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre los dos países.

"Instamos a otros Estados que poseen armas nucleares a seguir nuestro ejemplo", indicó el funcionario, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Remarcó que Rusia está dispuesta a estudiar negociaciones multilaterales sobre la prevención de una carrera armamentística y el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad internacionales

Sin embargo, Moscú ve contraproducentes los intentos de obligar a alguien a participar en las consultas de este tipo, precisó Vorontsov. (Télam)