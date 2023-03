El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país alcanzó un acuerdo para instalar armas tácticas nucleares en Bielorrusia, uno de sus vecinos y aliados. Según el líder del Kremlin, la medida no violaría los acuerdos de no proliferación nuclear. Asimismo, la comparó con el estacionamiento de armas de Estados Unidos en Europa. Bielorrusia es una firme aliada del Kremlin y su régimen se mostró a favor de la invasión a Ucrania. El presidente Putin recordó este sábado en declaraciones a televisión estatal rusa, que el líder bielorruso, Alexander Lukashenko, había planteado durante mucho tiempo la cuestión del estacionamiento de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. "Aquí tampoco hay nada inusual", expresó Putin, según reproduce BBC. "En primer lugar, Estados Unidos ha estado haciendo esto durante décadas. Ha desplegado durante mucho tiempo sus armas nucleares tácticas en el territorio de sus países aliados", añadió

No es algo inusual. Estados Unidos ha estado haciendo esto durante décadas. Durante mucho tiempo ha desplegado sus armas nucleares tácticas en el territorio de sus países aliados", el presidente ruso. "Acordamos [con Bielorrusia] que haremos lo mismo, sin violar nuestras obligaciones internacionales sobre la no proliferación de armas nucleares", explicó. Se prevé que el próximo primero de julio, Rusia completará una instalación de armas nucleares tácticas, según Putin, quien admitió que una pequeña cantidad de sistemas de misiles tácticos Iskander, que pueden usarse para lanzar armas nucleares, ya han sido transferidos a Bielorrusia, dijo el presidente Putin. El presidente No especificó cuándo se transferirían las armas a Bielorrusia

Será la primera vez desde mediados de la década de 1990 que Moscú tendrá armas nucleares fuera del país. El colapso de la Unión Soviética en 1991 significó que las armas se basaran en cuatro estados recientemente independientes: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán, y la transferencia de todas las ojivas a Rusia se completó en 1996. Los comentarios del presidente Putin se producen después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, renovara su pedido de más apoyo militar de sus aliados occidentales. A principios de esta semana, unos 18 países firmaron un acuerdo para suministrar al país devastado por la guerra al menos un millón de proyectiles de artillería durante el próximo año. Pero en una entrevista con un periódico japonés, el presidente Zelensky dijo que Ucrania no podía lanzar una posible contraofensiva en el este del país hasta que llegaran más municiones. AMR/MAC NA