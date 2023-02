Autoridades rusas denunciaron hoy una ola de ataques con drones cerca de la frontera con Ucrania y en el interior del país que no causó víctimas, entre ellos uno en la región de Moscú, en medio de continuos combates en el este ucraniano.

Al mismo tiempo, Rusia informó de ataques informáticos contra varias radios y canales de TV del país y del cierre temporal del aeropuerto de la gran ciudad de San Petersburgo, lo que alimentó sospechas de que Ucrania podía ser responsable de las situaciones.

El gobernador de la región de Moscú dijo que un dron ucraniano que "probablemente" tenía como objetivo una infraestructura civil se estrelló hoy cerca de una localidad ubicada al sureste de la capital del país.

"No hay víctimas ni destrucción sobre el terreno", dijo el gobernador Andrei Vorobiov en la aplicación Telegram, y precisó que el dron cayó cerca de Gubastovo, a unos 100 kilómetros de Moscú.

MIRÁ TAMBIÉN La centroizquierda italiana debate su futuro tras el recambio en la cúpula del Partido Democrático

Más temprano, el Ministerio de Defensa ruso dijo que dos drones ucranianos dirigidos contra infraestructuras civiles fueron derribados en la región de Krasnodar y en la vecina República de Adigueya, en el sur de Rusia.

"Los dos drones (...) fueron neutralizados" sin causar daños, dijo la cartera en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

Horas antes, autoridades de Briansk, una región rusa fronteriza con Ucrania, afirmaron que un dron ucraniano había sido derribado en la zona.

El incidente no causó "ni víctimas ni daños", aseguró en Telegram el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

MIRÁ TAMBIÉN Rusia denuncia que hackers provocan alertas de ataques aéreos en Moscú y otras ciudades rusas

Otros tres drones atacaron la región rusa de Belgorod, también limítrofe con Ucrania, el lunes por la noche, y uno de ellos atravesó la ventana de un apartamento en la capital del mismo nombre, informaron las autoridades locales.

El gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, dijo que los aviones no tripulados causaron daños menores a edificios y automóviles, pero que no hubo víctimas.

Los ataques con drones ucranianos no son inusuales en las fronterizas Briansk y Belgorod, pero las regiones de Krasnodar y Adigueya, que quedan más al sur y hacia el interior de Rusia, habían estado exentas hasta ahora.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios sobre los ataques reportados.

El año pasado, las autoridades rusas informaron repetidamente que habían derribado drones ucranianos sobre Crimea, la sureña península ucraniana sobre el mar Negro que Rusia se anexó en 2014.

En diciembre pasado, el Ejército ruso dijo que Ucrania usó drones para atacar dos bases para bombarderos de largo alcance en lo profundo del territorio ruso.

Por otra parte, el gobierno local de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, dijo hoy que detendría temporalmente todas las salidas y llegadas de vuelos en el principal aeropuerto de la ciudad, Pulkovo.

No se explicaron los motivos de la decisión tomada en la urbe ubicada a unos 1.300 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania.

Horas antes, informes no confirmados en la plataforma Telegram se refirieron al cierre del espacio aéreo sobre San Petersburgo y al sobrevuelo de aviones de combate rusos. No quedó claro de inmediato si esto estaba relacionado con el supuesto aumento de los ataques con aviones no tripulados en el sur de Rusia.

La Fuerza Aérea rusa dijo que hoy realizó simulacros de "detección, intercepción e identificación" de objetivos enemigos en el espacio aéreo sobre el oeste del país, en coordinación con los servicios civiles de tráfico aéreo.

El organismo castrense no mencionó específicamente a San Petersburgo, pero el comunicado pareció explicar el cierre temporal del espacio aéreo sobre la ciudad.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó a comentar sobre la situación en San Petersburgo e instó a los reporteros a esperar los detalles de las autoridades de aviación o del Ejército del país.

Señaló, sin embargo, que el presidente Vladimir Putin tenía “información completa” sobre la situación.

En un discurso en el principal organismo de seguridad de Rusia, el Servicio de Seguridad Federal (FSB), Putin instó hoy a reforzar la seguridad en la frontera con Ucrania, así como los datos personales y el espacio digital de Rusia.

"Es necesario aumentar aún más el nivel de seguridad del espacio informático digital de Rusia, detectar y detener los intentos de interrumpir el funcionamiento de los recursos y las comunicaciones de Rusia", recalcó el mandatario, que además promulgó la ley que suspende la participación del en el Start III, un tratado de desarme nuclear firmado con Estados Unidos.

Más temprano, medios rusos informaron que una alarma de ataque aéreo interrumpió la programación de canales de televisión y estaciones de radio en varias regiones de Rusia.

Imágenes publicadas por portales de noticias mostraban televisores con un cartel amarillo y una persona que se dirigía a un refugio antiaéreo, con una voz femenina que repetía: "¡Atención! Alarma de ataque aéreo. Todos deberían dirigirse a un refugio de inmediato".

El Ministerio de Emergencias de Rusia dijo en un comunicado que el anuncio era un engaño “resultado de una acción de piratería contra los servidores de estaciones de radio y canales de televisión en algunas regiones del país”.

En Ucrania, en tanto, autoridades dijeron hoy que al menos dos civiles murieron por nuevos bombardeos rusos en la ciudad sureña de Jerson y localidades circundantes y que 17 más resultaron heridos en los combates durante las últimas 24 horas.

Los combates más feroces continuaron en el este de Ucrania, en especial en torno a la ciudad de Bajmut.

El comandante en jefe de las tropas terrestres ucranianas dijo que combatientes rusos bien preparados y equipados continuaban intentando romper las líneas defensivas en torno a Bajmut y rodear la ciudad.

"La situación en los alrededores de Bajmut es extremadamente tensa", reconoció el coronel general Oleksander Syrskyi, citado por el centro de prensa oficial del Ejército ucraniano.

Soldados y paramilitares rusos intentan desde hace meses tomar Bajmut, y separatistas ucranianos prorrusos afirmaron ayer que casi todos los caminos y rutas que van a la ciudad de la provincia de Donetsk estaban ya en control de fuerzas rusas.

Rusia controla casi toda Donetsk, que se anexó el año pasado, y la toma de Bajmut dificultaría el aprovisionamiento de las fuerzas ucranianas que defienden las dos mayores ciudades de la provincia aún en manos de Kiev: Sloviansk y Kramatorsk. (Télam)