La cámara baja del Parlamento de Moscú, la Duma Estatal, aprobó este jueves por unanimidad enmiendas para reforzar la ley contra la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales", que incluye a ciudadanos de todas las edades. "El proyecto de ley no es un acto de censura. Solo decimos que debería prohibirse la propaganda, es decir, la promoción positiva, los elogios, decir que esto es normal y tal vez incluso mejor que las relaciones tradicionales", dijo el jefe del Comité de Política de Información de la Duma Estatal, Alexander Khinshtein. De acuerdo con la propuesta, la "propaganda de relaciones no tradicionales" es un delito sujeto a una multa de hasta 400 mil rublos (6.500 dólares) para personas físicas y de hasta cinco millones de rublos (81.400) para personas jurídicas. En tanto, los extranjeros podrían enfrentar hasta 15 días de cárcel o deportación por violar la ley. La medida tendrá vigencia en los medios, internet, literatura y cine, aún tiene que ser aprobada por la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, y además debe ser rubricada por el presidente ruso, Vladimir Putin, para que entre en vigor. En un discurso que dio este jueves, Putin atacó la cultura occidental y dijo que "Occidente puede hacer lo que quiera con los desfiles gay, pero no debería dictar las mismas reglas para Rusia". MAC/GAM NA