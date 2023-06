Las fuerzas rusas frustraron una importante ofensiva ucraniana en la región meridional ucraniana de Donetsk y han matado a cientos de tropas pro-Kiev, informó este lunes el Ministerio de Defensa en Moscú. En un comunicado, el ministerio dijo que Ucrania había lanzado el ataque el domingo utilizando seis batallones mecanizados y dos batallones de tanques. "En la mañana del 4 de junio, el enemigo lanzó una ofensiva a gran escala en cinco sectores del frente en la dirección sur de Donetsk", dijo el ministerio en la aplicación de mensajería Telegram. Reuters no pudo verificar de inmediato la declaración rusa. No hubo comentarios inmediatos de Ucrania. No estaba claro si el ataque reportado representaba el inicio de una contraofensiva ucraniana largamente esperada para recuperar parte del territorio tomado por las fuerzas rusas tras la invasión de febrero de 2022. "El objetivo del enemigo era romper nuestras defensas en el sector más vulnerable, en su opinión, del frente", consignó el Ministerio de Defensa ruso. "El enemigo no logró su cometido, no tuvo éxito", agregó la cartera. El ministerio también difundió un vídeo en el que, según dijo, se veían varios vehículos blindados ucranianos en un campo explotando tras ser alcanzados. Las fuerzas rusas mataron a 250 soldados ucranianos, además de destruir 16 tanques, los vehículos de combate de infantería y 21 vehículos blindados de combate, dijo el ministerio. En las últimas semanas, Ucrania ha tratado de debilitar las posiciones rusas

A finales del mes pasado, un alto funcionario declaró que ya habían comenzado operaciones preliminares como la destrucción de líneas de suministro o la voladura de depósitos. Un ataque con drones incendió unas instalaciones energéticas en la región rusa de Belgorod en la madrugada del lunes, según informó el gobernador de la región. La región limita con Ucrania y ha sido bombardeada con frecuencia en las últimas semanas. (Redacción: Lidia Kelly y David Ljunggren, Reuters)

