El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, el filósofo mexicano Rodrigo Guerra López, repasó los principales ejes que el pontificado de Francisco ha mantenido hacia la región, a punto de cumplirse el noveno aniversario de su elección como el papa número 266 de la Iglesia, y aseguró que "dibuja una hoja de ruta para nuestros pueblos".

Desde su oficina en la Via della Concilliazione, a cargo del organismo tras ser designado por el papa en julio pasado, Guerra aseguró que en sus visitas a la región Francisco vio cómo "los jóvenes son un lugar privilegiado para constatar el cambio de época", al tiempo que destacó la atención del pontífice hacia las personas privadas de su libertad y las mujeres latinoamericanas, a partir de la idea papal de que "sin lo femenino es imposible comprender cabalmente a la Iglesia".

-Télam: En las visitas que el papa hizo a la región se mantienen constantes sus encuentros con jóvenes latinoamericanos ¿Cómo lo ve?

-Rodrigo Guerra López: Ha visitado países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá... en todos los casos Francisco ha buscado animar a los jóvenes. Lo hace convencido de que los jóvenes son un "lugar" privilegiado para constatar el "cambio de época" y para encontrar las energías para que este cambio se oriente con esperanza, con criticidad, y con un renovado horizonte de futuro. En Cuba, por ejemplo, Francisco insistió a los jóvenes que "no pierdan nunca la capacidad de soñar". Esta no es una frase cándida: con plena conciencia de las dificultades que viven los hombres y mujeres en Cuba, invita a no cancelar la posibilidad de imaginar nuevos escenarios personales y colectivos para los habitantes de la Gran Isla del Caribe. En otros momentos, ha invitado a "hacer lío", es decir, a correr el riesgo de desafiar la cultura caduca y agotada innovando, saliendo de sí, construyendo experiencias de nueva fraternidad y justicia.

-T: También ha reservado sus momentos de encuentro con personas privadas de la libertad durante sus viajes a la región...

-RGL: Francisco no deja de abrazar a quienes más heridos se encuentran, como lo son los reclusos en centros penitenciarios. Muchos de ellos han sido criminales o delincuentes. Muchos de ellos han tocado fondo. Y precisamente con ellos busca anunciar que sólo la misericordia salva. Gracias a estos gestos, Francisco cuestiona mi conciencia burguesa, moralista. Mi conciencia que tiende a mantenerse en una zona de confort. Francisco así dibuja como una hoja de ruta para nuestros pueblos de América Latina: opción por los jóvenes y por los más excluidos para sanar nuestras sociedades de raíz y no de manera meramente cosmética.

-T: Francisco muchas veces ha destacado el rol de la mujer latinoamericana en la historia. ¿Cómo se lee eso desde el Vaticano?

-RGL: El papa Francisco, por ejemplo, en Paraguay, habló de las valientes mujeres que con gran valor y abnegación supieron levantar un país derrotado, hundido, por una guerra inicua. Y lo supieron hacer siendo memoria, esperando contra toda esperanza, y formando nuevas generaciones que pudieran caminar hacia delante.

-T: ¿Y en el contexto actual?

-RGL: También para Francisco, la mujer latinoamericana es "lugar" privilegiado del "cambio de época" y fuente de energías renovadas para tener una nueva sensibilidad personal y social. Es como si el Papa nos dijera que sin el aporte femenino, nadie puede lograr ser pertinente ante el desafío de la nueva cultura aveniente, que en buena medida es "femenina". Es también como si el Papa nos dijera que sin lo femenino, es imposible comprender cabalmente a la Iglesia. La Iglesia es mujer y madre, nos ha dicho el papa hace no mucho. Una Iglesia interpretada unilateralmente desde un paradigma puramente masculino y masculinizante termina siendo una superestructura deforme, que eclipsa el verdadero plan de Dios en la historia. (Télam)