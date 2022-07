Las autoridades locales de Highland Park informaron sobre la detención de la persona que presuntamente abrió fuego contra una multitud durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El sujeto fue identificado como Robert E. Crimo III, de 22 años, a pocas horas del tiroteo que dejó al menos seis personas muertas y una treintena de heridos que están siendo atendidos en hospitales.

Según informó la policía de este suburbio de Chicago, el joven se transportaba en un vehículo Honda Fit, con matrícula de Illinois DM 80653, modelo 2010. Las autoridades lo consideran un sujeto de alta peligrosidad y advirtieron que iba armado.

Armas y sociedad

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) elaboró una ficha de búsqueda sobre Robert E. Crimo III, a quien le identificó varios tatuajes en el rostro como signos de reconocimiento.

El jefe de la policía de Highland Park, Lou Jogmen, relató que la aprehensión de este hombre se dio después de una breve persecución en una de las carreteras aledañas a esta comunidad de unos 30.000 habitantes.

De acuerdo con las más recientes investigaciones oficiales, Crimo disparó un rifle de alto poder desde la azotea de un edificio ubicado en el tramo donde se llevó a cabo el desfile tradicional por el 4 de julio en Estados Unidos.

Tiroteo en EEUU

En cuanto comenzaron a circular fotografías del presunto tirador, en redes sociales y medios de comunicación de Estados Unidos se identificó a Robert E. Crimo III como un rapero cuyas canciones están disponibles en plataformas como YouTube y Spotify, donde tienen miles de escuchas.

Su nombre artístico es Awake The Rapper y sus temas son públicos desde 2017. En Spotify tiene 16.466 oyentes mensuales y su mayor éxito, By The Pond, acumula más de dos millones de reproducciones.

El rostro del rapero tiene las mismas señas y tatuajes que describe el FBI en su ficha de búsqueda, como las letras cursivas arriba de una ceja y cuatro líneas verticales debajo de su ojo derecho.

Según informaron cadenas como NBC y Fox News, algunos videoclips de este hombre contienen imágenes de asesinatos en masa y letras sobre supuestas masacres armadas.

"El video más reciente de Crimo, publicado en YouTube, lo mostraba tras un tiroteo en una escuela. Termina con Crimo cubriéndose con una bandera estadounidense. Otro video musical mostraba una representación de dibujos animados de un hombre que llevaba una camiseta con el logotipo de su canal de YouTube, sosteniendo un arma larga y siendo disparado por la policía", se indica en una nota de NBC.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos

Algunos usuarios de redes sociales difundieron fotografías que el mismo Crimo subió a sus cuentas de Instagram y Facebook. En las imágenes, se le observa en eventos en favor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dicho nada oficialmente sobre la supuesta identidad artística del presunto agresor.

El candidato John Anthony Castro publicó en su perfil de Twitter una serie de fotografías que evidencian la simpatía del supuesto tirador de 22 años con el Partido Republicano y las ideas trumpistas.

Donald Trump

En YouTube circulan videos de Awake The Rapper en cuentas no oficiales. En estas videograbaciones aparece Crimo escenificando lo que parecen ser tiroteos en un colegio. Además, en una serie animada aparecen personas sosteniendo armas de alto poder.

En Estados Unidos, los disparos con armas de fuego han dejado unas 40.000 muertes, según la organización civil Gun Violence Archive. (GLP)