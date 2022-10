(Por Ariadna Dacil Lanza, enviada especial) Río de Janeiro, que supo ser la capital de Brasil hasta 1960, volvió a la rutina en la jornada poselectoral, pero en medio de cortes de ruta y versiones de saqueos en la periferia de la ciudad que, con el silencio de fondo del presidente, Jair Bolsonaro, a casi 24 horas de su derrota en las urnas contra el exmandatario Luis Inacio Lula da Silva, potenciaron temores sobre aumento de conflictividad.

“Él es lulista y yo bolsonarista”, dijo a Télam el vendedor Daniel Balença, de 54 años, sobre su socio Paulo Olivera, de 62, con quien vende huevos y miel en la Plaza Rúa do Machado, del barrio de Flamengo, en la zona sur de Río de Janeiro.

Los socios se expresaron por separado, para no discutir entre ellos. El vendedor más joven se refirió a los bloqueos de rutas en al menos 11 estados de Brasil impulsado por camioneros y manifestantes luego del resultado del balotaje.

Explicó que como “el Gobierno les dio 1200 reales por mes” como subsidio para que no haya faltantes de mercadería -“como en tiempos de Dilma (Rousseff)”- entonces ven que “eso se va a terminar”.

Su socio, de piel arrugada como de quien trabajó bajo el sol, criticó -igual que lo hicieron titulares de gremios y representantes del transporte- a los organizadores de los cortes.

"Es absurdo lo que hacen”, dijo de brazos cruzados sobre un banquito de plástico y agregó: “Ya están queriendo cargarle algo a la cuenta a Lula y van a seguir”.

Luego Balença dijo que “el año que viene el país se va a volver como Venezuela” y luego mostró a Télam un video que recibió por WhatsApp sobre supuestos saqueos en una suerte de mercado central de Río de Janeiro, llamado Ceasa, en la zona norte de la ciudad.

Según testigos citados por la prensa local, cuatro locales del centro de distribución de alimentos de Río se incendiaron alrededor de las 9.

La Policía Militar estuvo en el lugar, además de bomberos, pero no dieron información de saqueos ni explicaron los orígenes del fuego.

Videos difundidos también por la prensa y en redes sociales dejaban ver una nube de humo gris ceniza mientras decenas de personas aprovechaban para llevarse mercadería.

Arthur llevaba lentes de lectura y dos reposeras en la mano, igual que su amigo Rafael, ambos de 25 años.

Los dos contaron que anoche no se fueron a dormir porque estuvieron festejando y “bebiendo cerveza” hasta la mañana de hoy. Ya por la tarde eligieron ir a la playa “para escuchar un poco de música e intercambiar algunas ideas”.

Aseguraron que el día poselectoral transcurría “tranquilo” aunque también mencionaron los cortes de ruta que vieron por televisión. “Si hubiesen ganado, seguro no hacían eso”, dijo uno y el otro acotó: “No saben perder”.

Victor Pinheiro, de 26, salía de iglesia católica Nuestra Señora de la Gloria con una pequeña cruz de madera colgada en el cuello.

“Veo con preocupación el próximo tiempo porque Brasil porque Lula no hizo buenos gobiernos, robó mucho”, aseguró.

Para él la solución no es cortar rutas, “porque eso no cambia nada”, sino que es algo que va a cambiar “de persona a persona”, dijo consecuentemente con su dedicación, misionero, evangelizador de los jóvenes, aunque aclaró que es médico en licencia por un año.

Alejandra Guerrero, de 46, también es médica, pero opinó lo opuesto sobre el próximo gobierno: “Estoy ansiosa y siento esperanza”.

Criticó con preocupación los bloqueos de ruta que vio por TV a la vez que comentó que para ella el día fue “tranquilo”.

En Río de Janeiro, el bloqueo se produjo en la ruta Presidente Dutra, en Barra Mansa, en el sur del estado, pero en la propia ciudad no se registraron incidentes más allá del Ceasa.

Una mujer de 67 años, que no quiso brindar su nombre y que ofrecía cursos evangélicos en la vereda de la calle de las Laranjeiras, dijo que no quería hablar porque no tiene “opinión política”.

Sin embargo, enseguida agregó que “el día estuvo tranquilo, más allá de que pensábamos que iba a pasar algo como en Estados Unidos”, en alusión a la toma del Capitolio en enero de 2021 por seguidores del entonces presidente Donald Trump para evitar la certificación del triunfo de su rival el actual mandatario Joe Biden.

Luego de una mañana soleada, llegó la típica lluvia torrencial en Río, con truenos y relámpagos que iluminaban el cielo rosado del atardecer, y que hizo correr a los turistas improvisados, pero sin inquietar a los locales.

Fabián, de 50 años, atendía una librería de la calle de una sola cuadra Buarque do Macedo cuando dijo a Télam que sintió “alivio y esperanza” luego del resultado electoral de ayer.

Cuando iban a cumplirse 20 horas en las que el presidente Bolsonaro seguía sin pronunciarse sobre la derrota electoral, el librero estimó que los seguidores del presidente “estarán esperando a que hable”.

Para él, los movimientos de protestas y quienes lo apoyan al mandatario no reconocerán al próximo gobierno: “Esto no va a morir, va a continuar”, dijo. (Télam)