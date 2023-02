La representante demócrata Ilhan Omar perdió hoy la titularidad del Comité de Relaciones Exteriores por decisión de la Cámara baja, que repudió de esa manera supuestos comentarios antisemitas de la legisladora.

La decisión fue adoptada por 218 votos contra 211, y exhibe de alguna manera las tensiones entre demócratas y republicanos en la Cámara.

Los oficialistas atribuyen la destitución a una venganza política pero los opositores afirman que los comentarios de Omar fueron "antisemitas".

El demócrata Hakeem Jeffries, quien perdió en la votación para ganar la Presidencia del cuerpo frente al republicano Kevin McCarthy, insistió en que la salida de Omar del cargo se dio en represalia por la destitución de dos comités, por comentarios de odio, durante el mandato demócrata, de los republicanos Marjorie Taylor Greene, de Georgia, y Paul Gosar, de Arizona.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prometió el año pasado que si alcanzaba la jefatura del cuerpo despojaría a los demócratas Eric Swalwell y Adam Schiff de sus puestos en el Comité de Inteligencia de la Cámara, porque, dijo, "crearon nuevos estándares" de comportamiento.

La pasada semana, el republicano cumplió con su advertencia y negó los asientos a ambos representantes, que también jugaron un papel clave en los juicios políticos contra el expresidente Donald Trump.

La decisión fue condenada por los demócratas.

Omar pidió disculpas en 2019 por unas publicaciones en Twitter en las que aludía a que el apoyo republicano a Israel estaba condicionado por las donaciones del Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí (AIPAC).

La legisladora de Minnesota fue crítica con el Gobierno israelí por su trato a los palestinos y apoya al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Y hoy, antes de la votación, remarcó que su “liderazgo” y su voz “no serán silenciadas” aún si la sacaran del Comité.

“Mi voz se hará más y más fuerte. Así que voten o no, yo estoy aquí para quedarme, y estoy aquí para ser una voz contra las injusticias y abogar por un mundo mejor”, enfatizó, según el sitio de la cadena CNN.

Y después de su destitución, dijo a la prensa: “Esta votación fue venganza; se trataba de asegurarse de que una voz y una perspectiva en particular no estuviera presente en la comisión porque no están de acuerdo con ella. Estas son las personas que hablan de la cultura de la cancelación”.

Y cuestionó con ironía a quienes “dicen que son campeones de la libertad de expresión, y hoy eligieron decir que la congresista Ilhan Omar, por ser musulmana e inmigrante, no puede ser una voz en asuntos exteriores".

(Télam)