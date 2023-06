El gobierno de Honduras anunció hoy toques de queda en dos ciudades del norte del país después de que 20 personas murieran baleadas durante la noche en ataques separados en medio de una escalada de violencia en el país. Hombres fuertemente armados dispararon la noche del sábado contra un grupo de personas que se encontraba en un billar en un barrio en la norteña ciudad de Choloma, donde operan industrias manufactureras de exportación, matando a 11 personas e hiriendo a tres más, dijo a Reuters el funcionario de la oficina de prensa de la policía, Edgardo Barahona. En el llamado de Valle de Sula, una importante región industrial, comercial y agrícola en el norte del país, al menos otras 11 personas murieron el sábado en episodios separados en distintas ciudades, entre ellas la de San Pedro Sula, la segundo en importancia del país, indicó una fuente en San Pedro Sula no autorizado para hablar con los medios. La presidenta izquerdista Xiomara Castro anunció en un mensaje en Twitter la imposición de un toque de queda por 15 días prorrogables en Choloma a partir del domingo entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana. La medida también regiría a partir del 4 de julio en San Pedro Sula. "Se inician múltiples operativos, allanamientos, capturas y retenes durante las 24 horas, aplicando a partir de este día un toque de queda especial para Cholmoa; desde las 9 pm, a las 4 am, y en Sps el toque de queda será a partir del 4 de julio. Tiempo 15 días prorrogables" indicó Castro en la red social. El gobierno ofreció una recompensa de 800.000 Lempiras, unos 32.400 dólares, a las personas que ayuden a la identificación y captura de los responsables de la matanza en Choloma, agregó la mandataria. "He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente en el corredor de la droga; Valle de Sula", agregó Castro. Los crímenes en Choloma y otras ciudades del Valle de Sula suceden mientras rige desde diciembre un estado de excepción parcial en parte de Honduras impuesto para enfrentar violentas pandillas y la criminalidad organizada. (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters) Reuters-NA. NA