El ministro británico de Defensa, Ben Wallace, de destacado rol en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, presentó hoy su renuncia y será reemplazado por Grant Shapps, quien hasta ahora se desempeñaba en la cartera de Energía.

Wallace, de 53 años, había manifestado el mes pasado su deseo de dar un paso al costado en la política tras nueve años en el Gobierno.

De ellos, cuatro los pasó en Defensa, dejando un legado de compromiso y lealtad, especialmente evidente en su gestión frente a la crisis ucraniana, consideran autoridades y analistas políticos.

Aunque en una entrevista en julio pasado con el Sunday Times había descartado la posibilidad de abandonar el Parlamento (era legislador desde 2005 y en esa condición accedió al elenco de Gobierno) de manera abrupta, su carta de dimisión emitida a los servicios de prensa gubernamentales reveló sus deseos de dedicarse a aspectos personales y explorar nuevas oportunidades.

MIRÁ TAMBIÉN Francisco parte a Mongolia para una visita de cuatro días

"Desde que me alisté en el Ejército me dediqué a servir a mi país. Sin embargo, esa dedicación tiene un costo personal para mí y mi familia. Después de mucho reflexionar, tomé la decisión de pedir que se me permita renunciar", escribió en la carta presentada al primer ministro Rishi Sunak.

Wallace destacó momentos clave de su carrera, como la retirada de tropas británicas de Afganistán en 2021 y su papel durante la invasión rusa en Ucrania.

Afirmó que el Ministerio de Defensa está "volviendo a ser de nivel mundial" y subrayó la necesidad de continuar priorizando la defensa en el futuro.

"El Reino Unido es respetado en todo el mundo por nuestras Fuerzas Armadas y ese respeto no ha hecho más que crecer desde la guerra en Ucrania. Sé que están de acuerdo conmigo en que no debemos volver a los días en los que Defensa era visto como un gasto discrecional por el Gobierno y el ahorro se conseguía vaciándola", subrayó.

"Creo sinceramente que en la próxima década el mundo será más inseguro

y más inestable. Ambos compartimos la creencia de que ahora es el momento de invertir", expresó.

La noticia de la renuncia de Wallace desencadenó una serie de especulaciones en la prensa británica.

Se cree que este cambio podría ser el inicio de una remodelación más extensa del Gabinete, con el objetivo de preparar el terreno para las elecciones generales de 2024.

Por su parte, Shapps expresó su gratitud y honor por ser designado ministro de Defensa.

A través de Twitter, elogió la gestión de Wallace y aseguró su compromiso con el apoyo a Ucrania y la defensa del Reino Unido frente a amenazas externas.

Con 54 años, Shapps tuvo un extenso historial en el gabinete británico, ocupando posiciones clave como ministro del Interior, de Negocios, de Transporte y siendo el presidente del partido conservador.

Tras ser designado, el flamante ministro expresó en una publicación en redes sociales sentirse "profundamente honrado".

"En esta nueva etapa, mi mirada está puesta en colaborar estrechamente con esos valientes hombres y mujeres que conforman nuestras Fuerzas Armadas, quienes día a día salvaguardan nuestra seguridad. Además, reitero la determinación del Reino Unido de respaldar a Ucrania frente al cruento avance de las fuerzas rusas lideradas por Putin", expresó.

Mientras tanto, la ministra de Educación, Claire Coutinho, fue ascendida al Gabinete como ministra de Energía en sustitución de Shapps. (Télam)