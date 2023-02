Un diputado serbio del cogobernante Partido Socialista local debió renunciar tras haber sido descubierto mirando videos pornográficos en su teléfono móvil en medio de una sesión parlamentaria. El legislador "hot" Zvonimir Stevic, de 65 años, dimitió a su banca después de que se difundieran en redes sociales las imágenes en las que se lo observa in fraganti durante un debate parlamentario dedicado a Kosovo el pasado 2 de febrero. En medio de una tensa discusión sobre un posible acuerdo entre Serbia y Kosovo, Stevic fue grabado mientras observaba videos de contenido sexual explícito en el Parlamento. Kosovo, una antigua provincia serbia, declaró su independencia de manera unilateral en 2008, y ambos se encuentran actualmente bajo presión de países occidentales para hallar un acuerdo que permita normalizar sus relaciones. El diputado "hot" era legislador desde 1996 y precisamente es oriundo de Kosovo, además de miembro del Partido Socialista de Serbia, socio del actual Gobierno. Según reportó la prensa internacional, en 2008 llegó a ser secretario de Estado para los asuntos relacionados con su territorio natal, por lo que fue duramente criticado por su total falta de atención durante el debate en el recinto, además de emplear ese tiempo en observar pornografía

"Esto es un escándalo y un desastre. Tienes que renunciar. Ya no puedes seguir siendo diputado, porque no estás a la altura. Sea donde aparezcas, sea lo que digas, siempre serás un parlamentario porno", arremetió Ivica Dadic, líder socialista serbio y actual ministro de Exteriores, antes de que se conociera la decisión de Stevic de finalmente dimitir. Del tenso debate en el recinto participaba el presidente del país, Aleksandar Vucic. Serbia aún no acepta la independencia de Kosovo. Stevic, un ex periodista nacido en Pristina en 1957, fue descubierto mirando pornografía durante largos minutos mientras el jefe de Estado hablaba en el Parlamento. INT/EFR/SPC NA