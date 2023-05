El consejero constitucional electo chileno Aldo Sanhueza, acusado de abuso sexual, renunció a su escaño en el órgano que redactará la nueva propuesta de carta magna y acusó a la izquierda de "usar" su caso para "deslegitimar" el nuevo proceso constituyente.

Sanhueza, que debía asumir el próximo 7 de junio en el Consejo Constituyente de la mano del ultraderechista Partido Republicano, anunció la decisión anoche mediante un comunicado en el que resaltó que no fue una "decisión fácil" de tomar.

“Mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso constitucional siga su curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo”, expresó, según recogió el portal de noticias local de la Radio U de Chile.

“Agradezco la confianza de las más de 100.000 personas que me eligieron y a quienes me habría gustado representar defendiendo las ideas de la libertad y el progreso de Chile”, agregó.

Luego, acusó a la “izquierda radical” de utilizarlo como una excusa para “deslegitimar el proceso" y evaluó que este tipo de acciones no se detendrán "hasta obstaculizar su desarrollo".

Por otro lado, aseguró que no tiene ninguna "inhabilidad legal o judicial" que le impida asumir el cargo "ya que las acusaciones son infundadas" y solo buscan dañarlo e inutilizarlo.

Finalmente, dijo que esta decisión la tomó pensando en quienes “tienen la esperanza de poner fin a este proceso constitucional y así empezar a trabajar con más fuerza para superar la grave crisis económica, social y de inseguridad que estamos viviendo”.

La próxima semana el Tribunal Calificador de Elecciones deberá evaluar la solicitud de Sanhueza y, según el Artículo 149 de la actual Constitución, no podrá ser reemplazado.

En consecuencia, el Consejo Constitucional quedará constituido por 50 consejeros y consejeras y la derecha perderá los dos tercios que le permitían vetar las observaciones de la Comisión Experta.

Los hechos por los que Sanhueza es acusado se remontan a marzo de 2019, cuando una mujer lo denunció por tocarle los genitales durante un viaje en colectivo a la ciudad de Concepción, en el sur de Chile.

La acusación se conoció tres días después de las elecciones constituyentes del pasado 7 de mayo, feche en que Sanhueza decidió abandonar la formación de extrema derecha fundada por el excandidato presidencial José Antonio Kast, partidaria de mantener la actual carta magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El Consejo Constituyente comenzará sus funciones el 7 de junio, para luego entregar un texto constitucional a la ciudadanía el 7 de noviembre.

Finalmente, el 17 de diciembre se realizará un plebiscito de carácter obligatorio, en el que el país decidirá si aprueba o rechaza esta nueva Constitución.

El oficialismo, partidario de la reforma constitucional surgida al calor de los reclamos del estallido social de 2019, obtuvo 12 de los 50 escaños y la ultraderecha, junto a la derecha tradicional de Vamos Chile, dominan el consejo. (Télam)