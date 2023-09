Un grupo de relatores de la ONU reclamó hoy a las autoridades de Estados Unidos la puesta "inmediata" en libertad y la retirada de todos las acusaciones contra el empresario venezolano Alex Saab, detenido por presunto blanqueo de capitales e identificado como presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Saab fue detenido en junio de 2020 mientras se encontraba en tránsito por Cabo Verde y, tras una solicitud por parte de Estados Unidos, fue extraditado en octubre de 2021. Desde entonces permanece detenido a la espera de juicio, informo la agencia de noticias Europa Press.

El empresario fue designado "enviado especial" por el Gobierno de Venezuela en abril de 2018 para realizar misiones oficiales en Irán y Rusia, con el objetivo de asegurar entregas humanitarias, incluidos alimentos y medicinas.

Caracas defiende que el arresto es ilegal, ya que tenía inmunidad como "enviado especial" del Gobierno.

Los relatores han expresado su "preocupación" por las presuntas "irregularidades" en la detención de Saab, ya que en ese momento no existía supuestamente orden de detención ni notificación roja de Interpol, emitidas a posteriori.

"En particular, la información que recibimos indica que en el momento exacto de su detención, mientras se encontraba en su lugar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, no existía Notificación Roja de Interpol, ni se le presentó orden de aprehensión. En cambio, ambas fueron emitidas ex post facto", dice el comunicado de las Naciones Unidas en su página oficial.

Tras el traslado a Estados Unidos, la mayoría de los cargos fueron retirados y se mantiene únicamente uno por conspiración para cometer blanqueo.

"Lamentamos profundamente que, durante casi dos años desde su extradición, el señor Saab permanezca detenido a la espera de juicio por una presunta conducta que no se considera delito internacional y que, por tanto, no debería haber sido objeto de jurisdicción extraterritorial o universal", advierten la relatora sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, y el experto independiente sobre orden internacional, Livingstone Sewanyana.

Consideran incluso que las acciones contra Saab constituyen "una violación de sus Derechos Humanos", entre ellos el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a la presunción de inocencia y a las garantías de un juicio justo, así como "una violación del derecho a un nivel de vida adecuado para millones de venezolanos", ya que la detención supuso una "interrupción abrupta" de la misión del enviado "para la adquisición de bienes esenciales".

Por otra parte, continúa la preocupación de familiares y abogados desde que Sabb fuera arrestado, porque sostienen que el empresario venezolano necesita atención médica particular debido a su condición de "sobreviviente de cáncer de estómago".

Según su esposa, Camilla Fabri, el último informe médico que se le hizo data del 7 de julio de 2021, cuando aún se encontraba en Cabo Verde, y para entonces fue diagnosticado con anemia, anorexia, hipotiroidismo, hipertensión y otras patologías. (Télam)