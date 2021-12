Reino Unido registró hoy por tercer día consecutivo un récord de contagios de Covid-19, con 93.045 nuevos casos registrados en 24 horas, según cifras de las autoridades sanitarias.

El país, que según el primer ministro Boris Johnson afronta un "tsunami" debido a la variante Ómicron, es uno de los más castigados del mundo por la pandemia, con 147.048 muertos, 111 reportados en el balance de hoy.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que Ómicron ya es la variante dominante en esa nación.

Por su parte, el líder de Gales, Mark Drakeford, pidió a los ciudadanos que se preparen para la "tormenta Ómicron" y anunció que a partir del 26 de diciembre cerrarán las discotecas y volverá a imponerse la distancia social en tiendas y espacios de trabajo.

MIRÁ TAMBIÉN La OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna anticovid Covovax

Reino Unido lanzó una campaña de vacunación masiva de refuerzo que busca llegar al máximo número de personas antes de final de año.

"No solo nos centramos en estar seguros de que tenemos el inicio de vacunación más rápido de Europa... sino también en que, gracias a la campaña Get Boosted Now (Date el refuerzo ahora) podamos evitar algunas de las consecuencias más dañinas de Ómicron", dijo Boris Johnson.

Click to enlarge A fallback.

El gobierno británico intenta por el momento abstenerse de limitar los contactos sociales durante las fiestas, aunque los asesores científicos apuntan a avanzar con esas restricciones.

En ese sentido, el experto del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), David Spiegelhalter, dijo que es posible que un millón de personas tengan que aislarse por los contagios en Navidad si no se anuncian nuevas medidas restrictivas a la circulación y las reuniones sociales. (Télam)