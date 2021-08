La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA), advirtió hoy a las empresas proveedoras de test de PCR que ofrecen el servicio para el ingreso de los viajeros al Reino Unido, se enfrentarán a sanciones comerciales, tras las denuncias de miles de consumidores sobre prácticas y políticas abusivas, sobreprecios y mal servicio.

Según las reglas del coronavirus para los viajes, las personas que tengan la pauta completa de vacunas no deberán hacer cuarentena a su regreso al Reino Unido, pero sigue siendo necesario mostrar un test de Covid-19 negativo realizado tres días antes de viajar y luego hacer un PCR en el segundo día de su llegada al país.

La CMA, expresó su preocupación por una serie de prácticas abusivas que van desde anunciar precios por adelantado para los test de PCR que no incluyen los cargos adicionales y que todos deben pagar, anunciar precios muy baratos que en realidad sólo están disponibles en cantidades muy pequeñas o no están disponibles en absoluto o no entregar los resultados en los plazos establecidos.

El organismo también advirtió sobre otras infracciones como negarse a reembolsar a los consumidores cuando las pruebas no se entregan en los plazos anunciados o acordados, o no se entregan en absoluto.

La advertencia llega después de que el Gobierno británico anunció esta semana que advertiría a 82 empresas que se exponen a ser eliminadas de la lista oficial si anuncian precios engañosos.

En este sentido, la CMA advirtió en una carta a los proveedores que si engañan a los clientes o los tratan injustamente también podrían enfrentarse a una acción coercitiva por parte del organismo o de las normas de comercio.

La asesora general de CMA, Sarah Cardell, por su parte dijo que "los proveedores de test de PCR no deben tener ninguna duda de que deben ponerse del lado correcto de la ley. Si no lo hacen, se arriesgan a tomar medidas de cumplimiento".

Las quejas y denuncias de los consumidores estallaron en las redes sociales con relatos que parecen inverosímiles sobre las empresas que recomienda el Gobierno en su lista.

"El problema esta también mirando en la lista de la web del Gobierno, que aparecen todas esas clínicas de test por 20-30 libras, pero después nunca se pueden comprar.

Te muestran el barato, pero al 99% no se puede comprar", se quejó un usuario de la red social Facebook.

"Yo compré el kit con Expert medicals y no me ha llegado... He intentado contactar con ellos y no contestan el teléfono ni responden correos ni nada de nada, así que no compréis con esa compañía que solo te hace perder el dinero", denunció una joven española en un grupo de la misma red.

Otro consumidor relató que compró el test hace seis días y hasta el día de hoy no le llegó a su casa y cuando verifica el QR, le figura un negocio de comidas en vez de una clínica. (Télam)