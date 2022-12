La presidenta de la República, Dina Boluarte, cuestionó la decisión de dirigentes de gremios y organizaciones de siete regiones del sur del país de retomar las protestas el próximo 4 de enero, con la finalidad de exigir la salida de Pedro Castillo de prisión, la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones en el 2023, reclamos que consideró "inviables".

Desde Cusco, la jefa de Estado dijo a la prensa que las propuestas son inviables y la iniciativa contra el Gobierno “son cuatro puntos” que no está en sus manos de resolver, reportó el diario limeño La República.

“Las marchas no son programas sociales no atendidas. Son cuatro puntos políticos que no están en mis manos resolver. Una de ellas es el adelanto de elecciones que ya la dimos a iniciativa nuestra. La segunda están pidiendo mi renuncia y que ganamos con mi renuncia”, se preguntó Boluarte.

“Como tercer punto están solicitando la salida (de prisión) del expresidente Pedro Castillo”, pero que este proceso está encausado en la vía judicial y “como demócratas son respetuosos de la autonomía de las instituciones”, agregó.

Y la cuarta demanda, completó, los dirigentes piden el el cierre del Congreso; sin embargo, su gestión no puede vulnerar “el marco legal”, explicó.

De esta manera, sentenció que la medida de protesta “son pretextos para seguir ocasionando el caos”.

“Como cerramos el Congreso saliendo del marco legal. Eso es lo que quiso a hacer el expresidente (Pedro Castillo) y mire lo que le pasó. Esos cuatros planteamientos están pidiendo el 4 de enero y desde mi punto de vista son pretextos para seguir ocasionando el caos, para seguir ocasionando el destrozo”, apuntó Boluarte.

La mandataria explicó que su Gobierno no es responsable de la falta de turismo en el Cusco, así como escasa actividad económica que se registra en Puno y Arequipa a raíz de las protestas.

“Lo que está ahuyentando el turismo no es Dina Boluarte. No estoy saliendo con comunicados diciendo no vengan al Perú. Es la noticia que está saliendo afuera de la violencia que se está registrando. Si bien es cierto que están organizando marchas para el 4 de enero. Pregunto a los que van a marchar eso ayudará a reactivar el turismo a Cusco o eso va a reactivar la economía en Puno, Arequipa. ¿Qué cosa vamos a conseguir con eso?”, preguntó. (Télam)